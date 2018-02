Elokuva-arvio: Afrikan oma supersankari vakuuttaa Vaikka uusi Black Panther on riisuttuna hyvin tavanomainen Marvelin elokuva, on sen ulkoasu, mytologia ja kulttuurinen vaikutus kaikkea muuta kuin tavallista. Matt Kennedy Mysteerinen Killmonger (Michael B. Jordan) haastaa istuvan Wakandan kuninkaan T’Challan (Chadwick Boseman), Marvelin supersankarielokuvassa.

Black Panther (Yhdysvallat, 2018)

Ohjaus: Ryan Coogler. Käsikirjoitus: Joe Robert Cole, Ryan Coogler.

Rooleissa: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis.

Kesto: 135. K-12

Afrikan oma supersankari

Marvelin elokuvauniversumi – MCU – on paisunut jo sellaiseksi mammutiksi, että tekijöillä on haastetta taistella katsojien supersankari-yliannostusta vastaan. Toisaalta ongelma on avannut oven yhä moninaisemmalle supersankarielokuvien kirjolle.

Vaikka uusi Black Panther on riisuttuna hyvin tavanomainen Marvelin elokuva, on sen ulkoasu, mytologia ja kulttuurinen vaikutus kaikkea muuta kuin tavallista.

Captain America: Civil Warissa debuuttinsa tehnyt T’Challa (Chadwick Boseman) on perinyt isänsä valtaistuimen afrikkalaisen Wakanda-kuningaskunnan valtijana.

Ulkomaailmalle maa vaikuttaa mitättömältä kehitysmaalta. Kyseessä on kuitenkin mitä parhaiten pidetty salaisuus: teknologisesti edellä kulkeva ylpeä kansakunta, joka seisoo maailman harvinaisimman mineraalivarannon päällä.

Wakanda on fantasia siitä, minkälainen afrikkalainen valtio voisi olla ilman kolonialismia ja sotia.

Naisvoimaa etualalla

T’Challan asema Mustana pantterina haastetaan, kun kuningasperheen synkimmän salaisuuden tunteva Killmonger (Michael B. Jordan) laittaa suunitelmansa liikkeelle. Eteen asetetaan moraalisia pulmia, joihin ei ole helppoja vastauksia. Wakandan voimavaroilla koko maailman status quo voitaisiin horjauttaa.

Ryan Coogler on luonut vaikuttavan afrikkalaisen mytologia-elokuvan, joka taipuu väkevään henkilödraamaan ja sarjakuvamaiseen toimintaan.

Etualalle nousevat usein elokuvan naishahmot. Lupita Nyong'o, Danai Gurira ja Letitia Wright poikkeavat toisistaan selvästi ja leikkaavat testosteronilta tihkuvaa valtakamppailua.

Henkilöiden sijaan elokuvan mielenkiintoisimmaksi elementiksi nousee itse Wakandan valtio.



Henkilöiden sijaan elokuvan mielenkiintoisimmaksi elementiksi nousee itse Wakandan valtio. Kuvitteellisen kulttuurin henkiinpuhaltamiseen on käytetty mielikuvitusta, ammattitaitoa ja jättimäinen budjetti. Wakanda ohjaa elokuvan tarinaa, MCU:n tulevaisuutta ja koko Hollywoodia mielenkiintoisiin suuntiin. | Timo Alho

* * * *

Hyvää: Pikkutarkkaa rakennettu Wakanda. Hyvä hahmogalleria.

Huonoa: Muutamat tehostekohtaukset.

Erityistä: Elokuvan kuvannut Rachel Morrison on Mudbound-elokuvalla ensimmäisenä naisena parhaan kuvaajan Oscar-ehdokkaana.