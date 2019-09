Mikkelin elokuvasaleissa ensi-iltoina neljän tähden Ad Astra ja kolme tähteä Länsi-Savon kriitikolta saanut Rambo-uutuus

Timo Alhon mielestä 2010-luvun parhaita elokuvatrendejä on ehdottomasti ollut aikuisille suunnatun tieteisdraaman nousu.

Ilmestyskirja. Avaruus.

Ad Astra (Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: James Gray. Käsikirjoitus: James Gray, Ethan Gross.

Rooleissa: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Ruth Negga, Donald Sutherland.

Kesto: 123 min. K-12.

Esimerkiksi Gravity, Intestellar, Yksin Marsissa, Ex Machina ja Arrival antoivat mahdollisuudet käsitellä suuria teemoja. Eeppisyyden avulla voidaan kiteyttää jotakin merkityksellistä ihmissielusta.

Aiemmin lähinnä rikosperhedraamoihin erikoistunut James Gray on hahmolähtöinen elokuvantekijä. Sitä hän on myös suuressa tieteiselokuvassaan. Vaikka Ad Astrassa sinkoudutaan kohti tähtiä, ohjaaja on keskittyneempi päähenkilön sisäiseen matkaan.

Ad Astran upeasti esittelemässä maailmassa avaruusmatkailusta on tullut suorastaan arkipäiväistä. Ihmisen käsi on levittäytynyt taivaankannelle ja tuonut mukanaan myös kaikki ihmiskunnan ongelmat. Kuusta on tullut turistirysä.

Avaruus toimii valtaa kahmivien uutena kiistakapulana. Avaruusmatkailun taika on kadonnut.Tämä kaikki näytetään uskottavasti. Elokuva esittelee hyvin vähän mitään, mihin nykyteknologialla ei teoriassa pystyttäisi.

Brad Pitt tekee tarkkaa työtä roolihahmossaan

Roy McBride (Brad Pitt) on astronautti. Hän on työssään tyyni. Ympärillään olevaa maailmaa tutkaillessaan hän tuntuu menettäneen uskonsa ihmiskuntaan.

Mies päätyy suurelle tutkimusretkelle, kun aurinkokuntaa järisyttäneiden sähkömyrskyjen takana uskotaan olevan hänen isänsä, kuuluisa astronautti Clifford McBride (Tommy Lee Jones).

Roy on uskonut sankari-isänsä kuolleen.Matkan aikana maailmasta alkaa paljastua uusia puolia. Matkan kivuliaisuus on tarvittavaa harhakuvien poistamiseksi.

Brad Pittin roolisuoritus on äärimmäisen harkittu ja tarkka. Hahmon viileä ulkokuori avautuu hiljalleen paljastaen lopussa salaisuutensa.

Katsoja tuntee empatiaa, onhan hän seurannut kehitystä askel askeleelta ja täten virittäytynyt juuri halutulle tunnetaajuudelle.

Gray onnistuu luomaan matkasta eeppisen antamalla mestarillisten Hoyte Van Hoyteman kuvien ja Max Richterin musiikin nostattaa uskottavan scifi-ympäristön suorastaan hengelliseksi. Totisuutta tasapainotetaan muutamalla näyttävällä toimintakohtauksella.

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Pitt. Uskottava scifi-ympäristö. Kuvaus ja musiikki.

Huonoa: Ajoittain turhan kliseinen kertojaääni.

Erityistä: Tommy Lee Jones ja Donald Sutherland näyttelivät ikääntyneitä astronautteja myös Space Cowboys -elokuvassa lähes 20 vuotta sitten.

Simon Varsano Rambo ja hänen puukkonsa pääsevät jälleen verenmakuun, kun Sylvester Stallone astuu kuuluisan toimintahahmon saappaisiin viimeistä kertaa.

Vanhan taistelijan raivo

Rambo: Last Blood (Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Adrian Grunberg. Käsikirjoitus: Matthew Cirulnick, Sylvester Stallone, Dan Gordon.

Rooleissa: Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Óscar Jaenada, Adriana Barraza.

Kesto: 100 min. K-16.

Vanha Vietnamin sodan veteraani ei vieläkään pääse viettämään eläkepäiviään rauhassa. John Rambo saa uuden tehtävän.

Tällä kertaa panokset ovat hyvin henkilökohtaiset, kun Rambon oma perhe joutuu meksikolaisen huumekartellin tähtäimeen.

Rambo ei tietenkään vikise, vaikka pahiksia rynnii kimppuun sankoin joukoin. Hän valmistautuu sotaan. On strategiat, tuliaseet, räjähteet, jousipyssyt – ja jos kaikki muu pettää – uskollinen puukko.

Sylvester Stallone on onnistunut hyvin kuuluisimpien hahmojensa uudistamisessa, mutta Rambo on hahmona hankala tapaus.

Ensimmäisessä Taistelija-elokuvassa (1982) kaltoin kohdellun Vietnam-veteraanin jahti kääntyi päälaelleen. Sen jatko-osissa loikattiin suureelliseen ja veriseen toimintaan.

Toimintasankari neljällä vuosikymmenellä

Rambosta muodostui 1980-luvun kiteyttänyt toimintasankari. Vuoden 2008 Rambo-elokuva oli hutera uudelleenlämmitys. Se luisui usein tahattoman komiikan puolelle.

Uusin Rambo on ottanut vaikutteita supersankari Wolverinen tarinan päättäneestä Logan-elokuvasta.

Ensimmäistä kokopitkää elokuvaansa ohjaava Adrian Grunberg on lavastanut kekseliäitä toimintakohtauksia.

Kaikki tiivistetään yhä yksinkertaisempiin ideoihin vanhenevalle hahmolle sopivasti.Rambon ei tarvitse tehdä isoja stuntteja. Hän on jo niin tottunut tappamiseen, että voi tehdä sen kylmänviileällä rutiinilla.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Kovaotteista kahinointia.

Huonoa: Vaarassa lipsahtaa b-luokan elokuvien toimintaan.

Erityistä: John Rambo on aiemmin seikkaillut elokuvissa Taistelija (1982), Rambo - taistelija 2 (1985), Rambo - taistelija 3 (1988) ja Rambo (2008).