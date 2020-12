Mikkelin teatterille 145 000 euroa hätäapua ministeriöltä, uudet lomautukset todennäköisesti vältetään – Myös orkesteri, museotoimi ja Jalkaväkisäätiö saivat pienet korona-avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lähes 17 miljoonaa euroa korona-avustusta valtionosuuden piiriin kuuluville museoille, teattereille ja orkestereille. Avustus on tarkoitettu auttamaan niitä selviytymään vaikeasta korona-ajasta karanteeneineen ja yleisökatoineen.

– Taloudellisten tappioiden lisäksi kyse on henkisestä hyvinvoinnista. Tarvitsemme sitä iloa ja niitä elämyksiä, mitä museot, musiikki, teatteri, tanssi ja muut kulttuurin muodot tuovat elämäämme, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) tiedotteessa.

Mikkelin teatterin kannatusyhdistykselle avustusta myönnettiin 145 000 euroa, Mikkelin kaupunginorkesterille 10 000 euroa, Mikkelin kaupungin museoille 17 000 euroa ja Jalkaväkimuseon säätiölle 4 000 euroa.

Teatterinjohtaja Aleksander Anria arvioi, että avustuksen myötä teatteri voi välttyä uusilta lomautuksilta. Viime keväänä ja kesänä Mikkelin teatterissa jouduttiin hänen mukaansa toteuttamaan raskaita lomautuksia.

Mikkelin teatterin avuntarpeesta kertoo paljon tämän vuoden toteutunut katsojamäärä, 11 287 katsojaa. Se on noin kolmannes viime vuoden 33 591 katsojasta. Ero selittyy sillä, että peruuntuneita esityksiä kertyy tämän vuoden loppuun mennessä 101 kappaletta.

Tulisipa Suosalo tammikuussa

Mikkelin teatterin taloudellinen tilanne jatkuu korona-avustuksesta huolimatta tiukkana. Tällä hetkellä kaikki esitykset on peruttu 1.1.2021 asti.

– Toivon todella, että lauantaina 2. tammikuuta merkitty Martti Suosalon vierailu päästään suunnitellusti toteuttamaan, Anria sanoo.

Ohjelmassa on kaksi esitystä Suosalon suosittua Luolamies-monologia. Se on yhdysvaltalaisen Rob Beckerin käsikirjoittama stand up -esitys, jonka esitysoikeuksien saamiseksi Mikkeliin on tehty puolen vuoden työ.

– Liian pieni sali, kuittaa Anria.

Taru Hokkanen Mikkelin teatteri joutui perumaan esityksiä keväällä 2020 ja uudelleen vuoden lopussa. Peruutusten myötä kävijämäärä jää pyöreästi kolmannekseen viime vuodesta.

Katsojille näkymätöntä työtä tehdään teatterissa paljon. Ohjelmistosuunnittelu on laadittava pariksi vuodeksi eteenpäin ja se tarkoittaa myös, että näytelmien tekijänoikeuksia on lunastettava, vierailijoita kiinnitettävä.

– Kevätkaudelle 2021 suunniteltu Tenorit liemessä on sellainen teos, jonka esitysoikeuksien eteen piti tehdä aika paljon töitä.

Ken Ludwigin farssin ensi-ilta on maaliskuussa, sen ohjaa vierailijana Jukka Keinonen.

Epävarmuus ei helpota vielä

Epävarmuus ja tyhjä esityskalenteri syö oman henkilökunnan jaksamista. Anria toivoo, että suuren näyttämön katsomo päästäisiin täyttämään 50-prosenttisesti keväällä ja että kesäteatteriesitykset saataisiin kesällä toteutettua ja että syksyllä kaikki olisi toisin.

– Meillä on voitettavana kaksi asiaa: korona ja pelko. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että kun näytöksiä päästään jatkamaan, on ihmisillä vielä jonkin aikaa pelko siitä, onko teatteriin turvallista tulla.

Jaakko Avikainen Mikkelin teatterin johtajalla Aleksander Anrialla on ollut koronavuonna monia tiukkoja paikkoja työssään.

Toistaiseksi arki on taistelua epävarmuuden ja miinusmerkkisen talouden kanssa. Keskiviikkona koolla oleva Mikkelin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsittelee kaupungin ja teatterin ensi vuoden kumppanuussopimusta. Talousarvion mukaan tämän vuoden avustustasosta leikataan 35 000 euroa.

– Korona-aikanakin on jaksettava katsoa eteenpäin optimistisena. Tällä hetkellä jokainen euro merkitsee, Anria summaa teatterin tilanteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä korona-avustus on tarkoitettu korvaamaan tulomenetyksiä, toiminnan uudelleen käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, jotta muun muassa lomautuksilta voitaisiin välttyä.

Korjattu klo 14.45 peruttujen esitysten määrä, joka on 101.