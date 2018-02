Katriina Honkanen jättää Mikkelin teatterin Vesa Vuorela Katriina Honkanen tuli Mikkelin teatterin johtajaksi vuonna 2014.

Kolme ja puoli vuotta Mikkelin teatteria johtanut Katriina Honkanen palaa freelanceriksi. Hän on ilmoittanut jättävänsä nykyisen tehtävänsä syksyllä.

— Tämä on ollut kiinnostava ja kiva työrupeama, ensimmäinen kuukausipalkkainen sellainen minulla, muuten.

Honkanen arvioi tuoneensa Mikkelin teatteriin ja sen työyhteisöön uusia näkökulmia ja avauksia. Keväällä 2014, kun Honkasen nimitys julkistettiin, hän muistutti perinteen velvoittavan:

— Vanhempani Reino Honkanen ja Irmeli Heinänen ovat aikoinaan olleet näyttelijöinä Mikkelissä, ja siskoni oli Mikkelin Teatterissa näyttelijäharjoittelijana 1980-luvulla. Täytyy pitää suvun perinteitä yllä.

Teatteriklubin luoja

Katriina Honkasen kaudella Mikkelin teatterin pieni näyttämö on muokattu klubimaiseksi tilaksi, jossa on nähty lukuisia vierailuesityksiä. Siellä ovat myös taloon kiinnitetyt näyttelijät päässeet esittämään omaa ohjelmistoaan.

Wings to fly oli Honkasen ideoima valtakunnallinen hyväntekeväisyysprojekti, jolla autettiin kehitysmaiden tyttöjä. Wings to fly -gaala nähtiin myös Mikkelissä.

Honkasen kaudellaa Naisvuoren kesäteatterissa on nähty hieman uudenlaista ohjelmistoa, viime kesänä kantaesitettiin Metsolat—Urjanlinna. Monet katsojista muistivat ohjaaja Honkasen samaisen televisiosarjan Eevana.



Honkanen sanoo pöytälaatikossaan jo olevan tukun uusia ideoita toteutettavaksi, mutta ne saavat vielä odottaa. Poislähdöstään hän halusi kertoa hyvissä ajoin, jotta uudella johtajalla, kun sellainen valitaan, on mahdollisuus ajaa itsensä rauhassa sisälle tehtävään.

Honkanen sanoo jättävänsä Mikkelin positiivisin mielin ja vastaa tulevansa mielellään vierailemaan tuttuun taloon, jos kutsu käy.

Neljä vuotta ei ole kovin pitkä aika, mutta vastuullisessa tehtävässä se voi olla sitä.

— Onhan sillä oma merkityksensä, kun on täytynyt kulkea kahden paikkakunnan välillä. Puoliso on koko tämän ajan asunut Vantaalla ja koti on siellä.

