Minkä kortin valitsit? Taikuri Aatu Itkonen näyttää videolla, miten jokainen oppii tutun korttitempun

Uudessa Aatun taikuuspaja -videojuttusarjassamme taikuri Aatu Itkonen opettaa yksinkertaisia kotoa löytyvillä välineillä tehtäviä taikatemppuja.

Ensimmäisessä osassa Itkonen avaa kaikille tutun korttitempun saloja: Taikuri pyytää valitsemaan korttipakasta kortin, ja sekoituksen jälkeen osaa kertoa mikä se valittu kortti oli. Tempun pääset opettelemaan alla olevan videon katsomalla.



— Pääidea tälle oli että ihmiset ovat nyt kotona ja aina ei välttämättä ole tekemistä. Nyt saadaan perheisiin yhdistävää tekemistä taikatemppuja opettelemalla, Itkonen, 19, sanoo.

— Tämä temppu on se mistä olen itse lähtenyt liikkeelle ja sellainen joka tulee vastaan jokaiselle aloittelevalle taikurille. Luvassa on myös muita yleisimpiä klassikoita, Itkonen lupaa.



Lappeenrannassa syntynyt ja Kouvolassa varttunut Itkonen on esiintynyt 13-vuotiaasta asti. Televisiojuontajana hän aloittaa torstaina Alfa-tv:llä käynnistyvässä Kotisohvalla live-konsertti-ohjelmassa. Aiemmin hänen taikatemppujaan on nähty Ylen Aatun Mysteerit -ohjelmassa.