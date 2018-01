"Fiilikset ovat haikeat, mutta myös vapautuneet" — Mikkelistä kotoisin olevan kaksikon akustinen projekti on tullut tiensä päätökseen Oke Inorannan ja Juho Vehviläisen St. Michel Swamps julkaisee viimeisen levynsä tänään. Juho Jukarainen Oke Inoranta ja Juho Vehviläinen ovat tehneet St. Michel Swampsia seitsemän vuoden ajan.

Mikkelistä kotoisin olevan kaksikon, Oke Inorannan ja Juho Vehviläisen akustinen projekti St. Michel Swamps on tullut tiensä päätökseen. Viimeiseksi julkaisuksi jäävä EP Loppu ilmestyy tänään.

— Aikataulut alkoivat tuottaa liikaa ongelmia. Fiilikset ovat haikeat, mutta myös vapautuneet, sanoo kitaristi Inoranta.

Seitsemän vuoden ja kolmen EP:n aikana St.Michel Swampsin musiikkia on ollut tekemässä parikymmentä vierailijaa muun muassa sellaisista bändeistä kuin Profane Omen, Bloodred Hourglass, Resonance, Pohjoinen, Jericho Fuzz ja Mary and the Dead.

Alusta alkaen St. Michel Swamps on ollut Leevi and the Leavingsin linjoilla: keikoilla ei käydä. Perheet, päivätyöt ja muusikoiden omat aikataulut ovat olleet etusijalla.

— Me ollaan jo niin vanhoja, ettei jakseta lähteä kiertämään viikonloppuisin paikkoja, joissa käy se kymmenen maksanutta kuulijaa, Inoranta linjaa.

Live-elämysten sijaan Swamps-musiikki löytyy digitaalisena Bandcampista.

"Miesvetoista Adelea"

Inoranta säveltää osan biiseistä ja on pääasiallinen sanoittaja. Uusi levy on tuttuun tapaan äänitetty ”pitkin pitäjiä”. Kokoonpanon uusia tuttavuuksia ovat rumpali (Joni Huovila), sellisti (Tommi Wessman) ja viulisti (Stiliana Ravelska).

— Rob (Lundgren) äänitti laulunsa Ruotsissa ja pianoja ja kitaroita on äänitetty Mikkelissä. Vantaalla nauhoitettiin rummut, hän luettelee.

Vaikutteita Inoranta arvelee saaneensa muun muassa Alice in Chainsin, Stone Temple Pilotsin ja Toolin musiikista.

Meikäläinen visioi sohvalla, mitä lähtee tekemään seuraavaksi. Sitten asetan tavoitteet ja pistän toimeksi. Unelmia täytyy aina olla.

Grunge on suodatettu Swamps-filtterin läpi.

— Tavoitteena on tehdä mahdollisimman hyviä biisejä. Kuuntelen itse aika raskasta musiikkia, mutta meidän tuotantomme on eräänlaista miesvetoista Adelea. Jokaisessa biisissä on joku henkilökohtainen tarina.

Esimerkiksi EP:n toinen raita Song for the Father viittaa suoraan erään bändin jäsenen isän poismenoon.



Inoranta kertoo säveltäneensä soolomateriaalia jo levyllisen verran, joten musiikkia on luvassa vastakin.

— Vuosien mittaan musiikkimakuni on haarautunut jo moneen suuntaan, mutta edelleen kuuntelen suhteellisen raskasta musiikkia. Tai no melkein kaikki käy, aikuisille suunnattu pop-rock on ainoa, mitä en kuuntele.

— Muistatko sellaisen tv-ohjelman kuin Jyrki? Sieltä jäi pari bändiä mieleen.

Jyrki pyöri kolmoskanavalla vuosina 1995—2001 ja niiltä ajoilta Inoranta nostaa esiin sellaiset bändit kuin Babylon Whores ja The Black League. Melko rankkaa mättöä, tiivistetysti ilmaisten.

Päällimmäisenä Swamps-aikakaudesta Inorannalla on mielessä tunne musiikista, jota on tehty talkoohengessä, omat taiteilijaegot pöytälaatikkoon pakattuina.

— Meikäläinen visioi sohvalla, mitä lähtee tekemään seuraavaksi. Sitten asetan tavoitteet ja pistän toimeksi. Unelmia täytyy aina olla.