Mikkelin musiikkiluokkien perinteinen joulukonsertti soi ensi sunnuntaina Tuomiokirkossa

Mikkelin musiikkiluokat kenraaliharjoittelivat joulukonserttiaan Tuomiokirkossa torstaina iltapäivällä. Mukana konsertissa ovat kaikki oppilaat Päämajakoulun ja Urheilupuiston koulun musiikkiluokilta 3—9.

Urheilupuiston koulun musiikinopettaja Annemari Kukkonen kertoo konsertin kulun noudattavan viime vuonna käyttöön otettua ryhmittäytymistä kirkon eri osiin.

— Koimme hyväksi sen, että osa oppilasryhmistä esiintyy parvelta. Se tekee siirtymisen yhteisnumeroihin jouhevammaksi. Yläkoulu esiintyy tänä vuonna alttarilta.

Konsertissa esiintyy kaikkiaan noin 150 oppilasta ja lopun yhteisnumeroissa he ovat mukana kaikki yhdessä. Se tarkoittaa melko monen jalkaparin askeltamista Tuomiokirkon käytävällä, kun oppilaat kootaan yhteen.

— Uutta on se, että meillä on oppilaiden soitinosuuksia lisätty. Meillä on sekä musiikkiopistossa tuotettuja soolojuttuja että luokkien soittavia oppilaita osana esitystä.

Viiden musiikinopettajan harjoittaman konsertin solisteina kuullaan pianisti Lumia Simosta, sellisti Elsa-Vilja Heikkilää sekä huilutrioa Silla Lampinen, Kerttu Kirjalainen ja Elisa Nykänen. Vuoron saavat myös trumpetistit Aava Meriläinen ja Tilda Simula.

Yhteisiä harjoituksia hankala järjestää

Haastavinta konserttiin valmistautumisessa on Kukkosen mukaan jälleen kerran ollut yläkoulujärjestelmän rajaama ajankäyttö.

— Yläkoulujärjestelmä on sellainen, että vaikka saan hämmästyttävän paljon oppilaita harjoituksiin myös muiden opettajien tunneilta, niin en oikein tiedä, miten saisin järjestettyä enemmän sellaisia harjoituksia, joissa 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaiset olisivat samanaikaisesti.

Meillä on oppilaiden soitinosuuksia lisätty — Annemari Kukkonen

Oppilaat laulavat yhteisnumeroissa jopa viisiäänisesti, joten harjoitusta ja toistoa tarvitaan. Kuten taitoaineissa aina.

Konsertti esitetään kahdesti, ensin sunnuntaina ja toisen kerran tiistaina, jolloin sen tarjoaa paikallinen sponsori. Kukkonen uskoo kirkon täyttyvän molempiin konsertteihin.

— Viime vuonna ensimmäisessä konsertissa oli yli 700 kuulijaa ja toisessakin kirkko oli aika täynnä. Nyt ei vaihdeta kirkkoa, vaan molemmat konsertit järjestetään Tuomiokirkossa.

Konsertin käsiohjelman mukaan tarjolla on klassista musiikkia ja pääosin tuttuja joululauluja. Kukkonen arvioi, että niitä ihmiset haluavat myös kuulla.

Mikkelin musiikkiluokkien joulukonsertti Tuomiokirkossa 2.12. kello 18, 4.12. kello 18.