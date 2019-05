Elokuva-arvio: Uglydolls on ylipitkä lelumainos

Uglydolls (Kiina/Kanada/Yhdysvallat, 2019). Ohjaus: Kelly Asbury. Käsikirjoitus: Erica Rivinoja.

Suomenkielisissä äänirooleissa: Heljä Heikkinen, Jussi Tiainen, Tuomas Uusitalo, Markus Niemi, Katja Aakkula, Sasu Moilanen, Joonathan Kettunen, Anni Kajos.

Kesto: 88 min. K-7.

Lelu- ja mediabrändien muuttaminen animaatioelokuviksi on nykypäivän trendi.

Valmiille kuluttajapohjalle on suuryhtiöiden logiikan mukaan helppo myydä melkein mitä tahansa. Lego-elokuvat nostivat brändielokuvien laadun rimaa, mutta monilla seuraajilla tuntuu olevan vaikeuksia ymmärtää, mikä niistä teki niin hyviä.

Uusin lelumerkkiin perustuva animaatio on Uglydolls. Pohjana on Yhdysvalloissa suosittu 2000-luvulla kehitetty pehmolelumerkki. Lelujen ideana on juhlistaa persoonallisia hahmoja, vikoineen kaikkineen.

Pehmolelujen ideologiaa erilaisuuden ymmärtämisestä tuodaan itse elokuvaan. Ajatus on kaunis. Valitettavasti elokuvan kehys tälle kaikelle on pahasti kallellaan, eikä edes hyvällä tavalla ruma.

Hahmojen pitäisi olla hieman epämuodostuneita tai vinksahtaneita. Silti nämä esitellään mahdollisimman söpöllä tavalla. Karkkivärit ja tietokoneanimoitu huopainen tekstuuri on kuitenkin vain pintaa. Se kaikista siirappisin sisältö on itse käsikirjoituksessa.

Täydellinen uskalluksen puute vesittää hyvää tarkoittavat juonikuviot, koska mitään panoksia ei koskaan tunnu olevan. Vaikeuksia vastaan lähdetään geneerisillä poppikappaleita, joita esittävät alkuperäisessä versiossa geneeriset poppitähdet.

Tekopirteän Moxy-nuken johdattamana rumilusnuket lähtevät löytöretkelle ja saavat selville maailmasta, jossa kauniit ja täydelliset nuket saavat rakkautta lapsilta. Rumilla nukeilla ei kuitenkaan ole fasistiselta vaikuttavan järjestelmän vuoksi tähän maailmaan asiaa.

Uglydolls on siirappia ja makeutusainetta. Se yrittää väittää hahmoissaan olevan särmää, mutta esittelee nämä mahdollisimman yleisluonteisina. Kaikki elokuvassa huutaa aidon mielikuvituksen puutetta. Kyseessä on täysin lelutehtailijan ehdoilla tuotettu ylipitkä mainos.

Kaikki on topattu tuskastuttavilla irtovitseillä, jotka on ilmiselvästi lisätty elokuvaan aivan viime metreillä.



YKSI TÄHTI

Hyvää: -

Huonoa: Lapsia aliarvioiva lelumainos.

Erityistä: Alkuperäisversiossa ääninä kuullaan monia pop-tähtiä, kuten Kelly Clarkson, Pitbull, Blake Shelton ja Nick Jonas.