Topeliuksen juhlavuoden kunniaksi järjestetyssä kirjoituskilpailussa Eläköön – Leve Zacharis! rapsahti tavallaan kaksoisvoitto Mikkeliin, sillä alakoululaisten sarjan ensimmäisen sijan jakoivat mikkeliläinen Anna Hokkanen ja espoolainen Jenna Ukkonen, joka on Mikkelin kesäyliopiston Lasten akatemian oppilas.

Ukkonen kirjoitti kilpailutekstinsä Topelius-temaisessa Lasten akatemiassa viime kesänä, mikkeliläinen Hokkanen omansa koulussaan Sairilassa.

Anna Hokkasen kilpailutyö oli runo Vattumadon juhlat, Ukkosen kilpailutyö oli kirjatraileri Adalmiinan helmestä. Molemmat palkittiin 100 euron rahapalkinnolla. Palkinnot jaettiin torstaina (25.10.) Helsingissä.

Hokkasen runo on Runo on fanifiktio eli jatkaa siitä, mihin Topeliuksen teksti loppuu. Palkinnon perusteluissa todetaan, että satu jatkuu taitavasti rytmitettynä rap-runona, josta voi päätellä, että valtakunnassa on myös tonttujen kokouksia, mutta pääasiassa keskitytään juhlavalmisteluihin ja vadelmamehujuhliin.

Ukkonen on raadin mukaan laatinut taitavan multimediaalisen toteutuksen Adalmiinan helmestä.

Kirjoituskilpailun järjesti Topelius-seura yhdessä Äidinkielen opettajien liiton ja Svenska Modersmålslärarnas Föreningenin kanssa. Kilpailun tarkoituksena oli tehdä Topeliusta tutummaksi.

Kilpailu oli luonteeltaan multimediaalinen, jossa kilpailijoita kannustettiin valitsemaan mieleisensä media. Kilpailussa oli kolme sarjaa: alakoulun oppilaat, yläkoulun oppilaat ja toisen asteen opiskelijat.

Kilpailuun ja palkittuihin töihin voi tutustua täällä.