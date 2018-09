Teatteriarvio: Mikkelin teatterin Voodooluu on kiehtova, koskettava ja taitavasti esitetty näytelmä

Ennakkoluuloisesti arvelin, että en kuulu Veera Tyhtilän näytelmän kohderyhmään. Vanhemmuus ja lapsiperheen arki ovat jo kaukaista menneisyyttä, jota en halua kohdata uudelleen.

Näyttämökuva vaikutti alussa inhottavan sotkuiselta ja lasten ulkonäkö törröttävine pörrötukkineen ja löhöpukuineen ylikarrikoidulta. Ja mikä ihmeen voodooluu? Lapsen jokelteluko?

Todellisuudessa tämä Mikkelin teatterille kirjoitettu kantaesitys koskettaa syvästi. Lämminhenkinen komedia naurattaa, mutta herättää samalla pohtimaan, mitä lapset meistä oikeasti ajattelevat ja millaisen kasvuympäristön me heille omilla esikuvillamme luomme.

Mikkelin teatterille kirjoitettu kantaesitys koskettaa syvästi.

Tyhtilän näytelmän sankareita ovat lapset, jotka huolehtivat kovan paikan tullen perheen nuorimmasta ja murehtivat, mikä tekisi äidin onnelliseksi. Draamallisesti näytelmä on kiintoisa ja teksti nautittavan nasevaa.

Erityisen hauskoja ovat kohtaukset, jossa lapset toistavat sanasta sanaan vanhempien tekstiä, vaikka eivät ymmärrä lauseiden tarkoitusta. Lapset leikkivät jatkuvasti kotia ottaen äidin ja isän roolit.

Lasten maailma on täynnä mörköjä, pelkoa ja turvattomuutta, mutta he jaksavat silti huolehtia muista.

Huippusuorituksia näyttelijöiltä

Riina Uimonen ja Tuomas Turkka tekevät lapsina huipputason roolit. Heidän kaikki ilmeensä, liikkeensä ja leikkinsä ovat yllättävän uskottavia. Henkilöohjauksella on siinä varmasti iso rooli, ei tällainen itsestään synny. Vieraileva ohjaaja Miko Jaakkola on saanut näyttelijänelikosta irti monenlaisia sävyjä.

Vanhempia esittävät Marjaana Viitanen ja Aapo Oranen ovat paikoin kuin nettiajan vanhempien kliseitä, mutta heidän lapsiperheen arjen väsyttämä suhteensa tulee hyvin näkyväksi.

Viitasen painajaisunta selostava kohtaus yksinäisyyden pelosta tulee iholle ja Oraksen rauhan ja hiljaisuuden kaipuu puhuttelee.

Ohjaus on kokonaisuutena hyvin onnistunut, rytmi ja vaihdot tarkasti kohdillaan.

Jaakkola on tuonut nettiavaruuden videon kautta näyttämölle ja musiikkivalinnat viittaavat niin avaruusseikkailuihin kuin taustalla piilevään vaarantunteeseenkin. Oma lukunsa on nukketaitelija Aapo Revon kiva nukkevauva ja sen ohjaus. Esityksessä on myös yllätys, esittäjänä Okko Soila.

Runsas lavastus ja värikäs puvustus kummituksineen kaikkineen ovat Satu Vihavaisen luomus. Valojen ja äänien suunnittelu on tunnetusti Reijo Romon ja Jukka Revon.

Koreografi Carmen Rodergas on harjoituttanut näyttelijät voodoo-rituaalin noitatanssiin niin hyvin, että loppukohtauksessa yleisö taputtaa tahtia.

Mikkelin teatterin syyskauden avaus on kiehtova, koskettava ja taitavasti esitetty uutuus. | Ilona Kolberg