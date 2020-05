Läpeensä tatuoitu artisti Lassi Sidoro tumppaa lavalla kieleensä tupakoita ja roikkuu ihon läpi isketyistä lihakoukuista – Uran ainoa loukkaantuminen on sattunut seksimessujen takahuoneessa

– Lihakoukussa roikkuminen, neulojen työntäminen ihon läpi, lasimurskalla pomppiminen.

Näillä sanoilla työtään kuvailee kotkalainen kehonmuokkausartisti ja sideshow-taiteilija Lassi Sidoro. Sideshow-esityksissä nähdään esimerkiksi miekan- ja tulennielentää sekä fakiiritemppuja äärimmilleen vietynä. Temput eivät vain näytä kivuliailta, ne ovat sitä.

– Tottakai ne sattuvat. Mikään ei ole huijausta. Kaikki tapahtuu juuri niin kuin katsoja näkee, ilman illuusioita tai puudutusta.

Helpotusta ei saa hakea edes päihteistä; lavalle ei ole menemistä minkäänlaisten aineiden vaikutuksen alaisena.

– Temput vaativat tarkkuutta ja kontrollia. Yksi bisse ennen lavalle menoa on sallittu ja that’s it.

Sidoro on kiertänyt Suomen lisäksi ulkomailla erilaisten ryhmien kanssa.

– Circus Mundus Absurdusin kanssa väännettiin keikkaa koko ajan. Meidän menestyksen jälkeen amatööriryhmiä on tullut mielettömästi.

Sidoro on esiintynyt joko yksin tai ryhmineen muun muassa Yhdysvalloissa, Venäjällä, Japanissa ja Euroopassa. Tätä nykyä hän esiintyy soolona ja osana ryhmää nimeltään Katala Kabaree.

– Se on niin sanottua dark kabareeta, jossa käsikirjoitus ja tunnelma ovat temppuja tärkeämpiä.

Keikkoja on vuodessa muutamia kymmeniä.

– Olen koittanut vähentää. Jokainen show on fyysisesti ja henkisesti raskas, ja raskaammaksi menee.

43-vuotias vartalo ei roiku lihakoukussa enää yhtä kevyesti kuin 33-vuotias. Esimerkiksi miehen selkä on täynnä arpia, jotka tosin ovat yllättävän siistejä.

Ihmisen iho kun on todella kestävä elin.

Raimo Eerola Lassi Sidoro on satuttanut itseään lavalla ammatikseen yli 20 vuotta.

Välillä veri virtaa

Kun Sidoro valmistautuu lihakoukkuesitykseen, hän kaivaa ruutuvihkon esille ja alkaa laskea. Varusteiden on kestettävä niissä roikkuvien ihmisten massa: Sidorolla on usein kannattelussa partneri käsivarsillaan.

Selän iho puhdistetaan. Kirurginterästä oleva, varta vasten roikkumiseen suunniteltu koukku työnnetään selkään puristettavan ihopoimun läpi. Verta ei vuoda juuri ollenkaan. Koukut kiinnitetään köysiin, ja mies nousee korkeuksiin.

Venyvä iho näyttää vähän enkelinsiiviltä, jos touhua kykenee katsomaan.

– Katala Kabareessa tykkäämme tehdä humoristisia juttuja, jotka keventävät rankkoja temppuja.

Keikkoja on mitä erilaisimmissa paikoissa, esimerkiksi tatuointi- ja seksimessuilla sekä metallimusiikkifestivaaleilla.

– Olen esiintynyt kyläjuhlista häihin ja festareista fetissiklubeihin.

Aivan jokaiseen makuun ryhmän temput eivät sovi. Veri virtaa etenkin silloin, kun Sidoro pistelee itseään pitkällä injektioruiskulla.

Vaikka Sidoro on satuttanut itseään lavalla ammatikseen yli 20 vuotta, hän ei ole loukkaantunut kertaakaan pahasti - paitsi jos mukaan lasketaan messuonnettomuus.

– Pahin ruhje tuli lavan takana. Pamautin isovarpaani halki strippareiden esiintymiskorokkeen metalliseen kulmaan.

Jotta haavereita ei sattuisi, esiintyjän on tunnettava itsensä hyvin.

– Pitää tietää omat rajansa ja mitä tekee, jotta tätä voi tehdä vuodesta toiseen turvallisesti.

Siksi Sidoro ei ole lähtenyt kehittelemään toinen toistaan uskaliaampia tai verisempiä temppuja.

– Se polku ei vie mihinkään. Sen sijaan esityksestä pitää tehdä viihdyttävä.

Katala Kabareessa jokaisella esiintyjällä on tarkkaan rakennettu hahmo, ja esitys noudattaa löyhää käsikirjoitusta.

Kipu on elämää vapaa-ajallakin

Esiintyminen tuottaa Sidorolle raastavaa kipua. Lavalla sitä on kuitenkin helpompaa sietää kuin muualla. Lääkkeinä toimivat kehon omat hormonit, kuten endorfiini ja adrenaliini.

Kun ne syöksyvät keikalla elimistöön, olo on kuin lentoon lähdössä.

– Harjoitellessa tunne ei ole ollenkaan sama. Siksi emme juurikaan harjoittele.

Esiintyminen on esillä viihtyvästä miehestä huumaavan hienoa.

– Jokainen show on dialogia ihmisten kanssa. Syötät heille asioita ja saat takaisin energiaa.

Miehen oma kipuhistoria on moninainen. Hän on kärsinyt pitkään kolmoishermosärystä, joka tuntuu kasvoissa ajoittaisina, sähköiskumaisina kiputiloina. Lisäksi Sidoron iho on runsaasti tatuoitu ja lävistetty.

Joidenkin korujen tai kuvien ottaminen on sattunut enemmän kuin toisten.

– Mietin aina, mitä kipu viestii, eli minkä verran voin sitä sietää ja milloin se kertoo oikeasta ongelmasta.

Sidoron mukaan oleellista on antaa tilaa kivun kokemukselle. Hän selventää ajatustaan kertomalla kovasta hammaslääkäripelostaan.

– Jouduin lapsena käymään hammaslääkärillä, joka väitti, että toimenpiteet eivät voi sattua. Hän mitätöi ja vähätteli kivun kokemukseni.

Kun ei ollut lupaa pelätä tai kärsiä, kipu kasvoi itseään suuremmaksi traumaksi.

– Olen huomannut, että esimerkiksi neulapelko ei välttämättä liity neuloihin vaan niitä ympäröivään ilmapiiriin.

Raimo Eerola Sidoron mukaan maailma on tällä hetkellä täynnä ihmisiä, jotka haluavat erottua joukosta samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Kuvassa Sidoro on laittamassa asiakkaalleen nenäkorua.

Erikoisuutena arpitatuoinnit

Sidoro omistaa tatuointi- ja lävistysliikkeet Kotkassa ja Helsingissä. Hän tekee itse arpitatuointeja, esteettisiä implantteja ja lävistyksiä.

Arpitatuointeja tehdään laserilla, polttamalla, viiltämällä, jäädyttämällä, poistamalla pieni suikale ihoa ja jopa kemiallisesti. Kuviot voivat olla esimerkiksi geometrisia muotoja tai okkultistisia merkkejä. Lopputulos on Sidoron mukaan aina hienoinen arvoitus, koska ihmisen iho arpeutuu yksilöllisesti.

– Itse tykkään tehdä skalpellilla, koska se on välineistä tarkin. Aloitan tekemällä ihoon pintaviillot eli ääriviivat, jonka jälkeen alan syventää niitä.

Yksi Sidoron intensiivisimmistä elämyksistä on hänen kasvoihinsa tehty arpitatuointi.

– Arpitatuoinnissa visuaalinen lopputulos on vain yksi osa. Toinen on itse kokemus.

Viillot Sidoron omiin kasvoihin teki kollega Shiva.

– Haluan aina, että kehonmuokkausartisti tekee minun lävistykseni ja tatuointini omien rituaaliensa mukaan.

Yleensä Sidoron tatuointistudio on kirkkaasti valaistu, kliinisen puhdas tila. Hindulaisen Shivan vierailua varten tyhjennettiin studion takahuone.

– Olimme pimennetyssä huoneessa, jossa paloivat suitsukkeet. En ole itse uskonnollinen, mutta ymmärrän rituaalien voiman.

Shivalla oli päällään intialainen vaate sari. Hän käytti työvalona otsalamppua. Sidoro teki keskittymisharjoituksen, jossa hän tyhjensi mielensä sietääkseen kipua paremmin.

– Shiva laittoi hindulaisen messun soimaan stereoista erittäin kovalle. Mantroja ja symbaaleja.

Sitten hän alkoi leikata ihosuikaleita irti Sidoron kasvoista.

– Tuntui, kuin joku olisi puukottanut naamaan. On vaikea selittää, miten siistiä oli sen jälkeen todeta, että tästäkin selvisin.

Kun haavat arpeutuivat, maailmaa katsoi taas kerran kipunsa läpi elänyt mies.