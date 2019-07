Bloodred Hourglassin uusin levy Suomen virallisen listan kärkikahinoissa

Godsend on BRHG:n neljäs pitkäsoitto. Se nousi ensimmäisellä viikollaan fyysisen albumilistan kolmen parhaan joukkoon.

Mikkeliläisen, melodista deathmetallia soittavan Bloodred Hourglassin uutuuslevy Godsend sijoittui ensimmäisellä viikollaan Suomen virallisella listalla hienosti.

Levy on 10. sijalla albumilistalla ja kolmantena fyysisellä albumilistalla.

Godsend on BRHG:n neljäs pitkäsoitto. Lifebound julkaistiin vuonna 2012, Where the oceans burn vuonna 2015 ja Heal vuonna 2017.

Yhtye teki kuluneena keväänä pitkän kiertueen Eurooppaan ja jatkaa keikkailua kesän festareilla. Tässä kuussa ohjelmassa on John Smith Rockfestival Laukaassa ja elokuussa bändi esiintyy Saarihelvetissä Tampereella sekä Bloodstockissa Isossa-Britanniassa.

Musiikkituottajien julkaisemalta Suomen viralliselta listalta löytyy viisi uutta albumia viikolla 27. Niistä Sannin uutuuslevy Trippi singahti suoraan albumilistan kärkeen.