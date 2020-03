Mikkelin teatterin syyskausi täydentyi keväältä siirtyvällä ohjelmistolla – Myös vierailuja luvassa suoranainen suma

Kevään esityksensä koronaviruksen vuoksi peruuttanut Mikkelin teatteri on julkistanut syksyn ohjelmistonsa. Teatteritarjonta on normaalia tuhdimpi, sillä syksylle on siirretty keväälle suunniteltuja tuotantoja.

Syyskauden käynnistää yhteistyössä Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa toteutettava lastennäytelmä Reetta-karhu ja satukirjan salaisuus. Marjo-Riikka Romon käsikirjoittaman näytelmän ensi-ilta on 29. elokuuta.

Syyskuussa ensi-iltansa saa kevääksi kaavailtu klassikko Papin perhe. Minna Canthin näytelmästä nähdään Mikkelissä Sakari Hokkasen sovitus. Näytelmän ohjaa Aleksander Anria.

Huippuhienon vastaanoton saaneen juhlavuoden näytelmän Rakastunut Ryti esitykset jatkuvat syyskuussa.

Syksyn kolmas ensi-ilta on ranskalainen klassikkofarssi Älä pukeudu päivälliselle. Sen ensi-ilta ajoittuu pikkujoulukauteen eli näytelmän esitykset alkavat 14. marraskuuta.

Hurjasti vierailuja

Vierailuja on syyskaudella tarjolla suoranainen suma, sillä mukaan on mahdutettu keväältä siirtyneitä esityksiä.

Drag-leidit Pola Ivanka ja NikoLa tulevat Mikkeliin Kuningattaret! -esityksellä. Ne huuliveikot -esityksestä vastaavat puolestaan imitaattorit Juha Laitila ja Jukka Laaksonen.

Syyskuussa nähdään vielä Minna Kivelän ja Ilkka Merivaaran Rakastan sua ja Abbaa -musiikkiesitys.

Lokakuulle on mahdutettu Saikku-maraton. Se tarkoittaa, että Mikko Kivisen, Ville Keskilän ja Kalle Pylvänäisen Saikkua-sarjan kolme osaa nähdään peräkkäisinä päivinä.

Samassa kuussa on tarjolla myös Krisse Salmisen ja Heli Sutelan Sutela & Salminen -stand uppia!

Vuoden 2020 viimeinen vierailuesitys on yhden naisen komedia ex-parisuhteesta eli Karolina Blomin Hyvä-paha-ero.