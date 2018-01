Kolumni: Kaksi kittanaa muoviämpäriä tiskikaapin uumenissa ei kannusta ketään kierrättämään

Ystäväni A. ei ole tavaroistaan surutta luopuva konmarittaja, eikä pelkistetyn design-sisustuksen ystävä, mutta myöntää, että ihan himpan verran liikaa roinaa on päässyt kertymään nurkkiin.

Niin kai käy kaikille, jotka asuvat vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen samassa asunnossa. Lapset kasvavat ja muuttavat omilleen, mutta tavarat jäävät lapsuudenkotiin. Sukulaiset vanhenevat ja kuolevat ja heidän irtaimistonsa siirtyy omaisten nurkkiin keräämään pölyä. Kaikenlaista on tullut ostettuakin, kun on halvalla saanut.

A:n huushollista löytyy liian pieniä, liian suuria, sopivia, mutta vanhanaikaisia vaatteita, pinokaupalla parittomia astioita, kymmeniä koriste-esineitä, pölyyntyneitä kuntoiluvälineitä ja läjäpäin kirjoja. Suurin osa irtaimesta on sievästi esillä, periaatteessa, mutta yhdistettynä parin karvaisen lemmikin läsnäoloon ne tekevät A:n mielestä kodista kaatopaikan.



Alkavan kevään kunniaksi A. aikoo tehdä kunnon suursiivouksen. Ongelmana on, ettei hän haluaisi dumpata roinia jätesäkeissä taloyhtiön sekajäteroskikseen, mutta hermonsa eivät kestä netin kierrätyspalstojen aavee-, yyvee- ja jono-vatvomista.

Eikä hän jaksa lajitella jokaista nippeliä vietäväksi jonnekin hevonkuusessa olevaan keräyspisteeseen. Siinä suhteessa A. sanoo olevansa huono ihminen.

Minusta hän on ihan tavallinen autoton lähiöasukas, jonka kodin suunnitelleen visionäärin mielestä kaksi kittanaa muoviämpäriä tiskikaapin uumenissa on riittävä panostus jätteiden lajitteluun. Ei ihme, että A:n naapurustossa jätesäkkejä kuluu rullakaupalla.

Ympäröivä todellisuus kyynistää kenet tahansa, jos talvipakkasilla joutuu hyppäämään bussiin päästäkseen eroon muutamasta muovikassillisesta kierrätystavaraa.

Kirjoittaja on kulttuuritoimittaja