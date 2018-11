Konsertissa vieraileva Nuevo Quinteto Otra Vez on yhtä kuin Antti Heerman, Henrik Sandås, Matti Laukkanen, Jere Haakana ja Petri Mäkiharju.

Se oli 2015 syksyllä, muistaa tuottaja Jukka Mäkelä oitis Henrik Sandåsin edellisen vierailun Mikkelissä.

— Mä olin itse soittamassa silloin. Ja ihan fiiliksissä, kun sain olla mukana.

Toden totta, Mäkelä debytoi Mikkelin kaupunginorkesterin kakkosviulistina kyseisellä tangokeikalla, kun tarvittiin sijaista. Silloin soitettiin suomalaista tangoa, tällä kertaa Piazzollaa.

Astor Pantaleón Piazzolla kehitti viime vuosisadalla tango nuevon, jossa hän yhdisti perinteiseen argentiinalaiseen tangoon elementtejä taidemusiikista ja jazzista.

Hän onnistui luomaan musiikkia, joka koukuttaa kuulijansa oitis. Parhaiten sen sanotaan sopivan niin sanotulle Piazzolla-kvintetille, ja sellainen vierailee Mikaelissa: Nuevo Quinteto Otra Vez.

Enkeleitä ja paholaisia (Angeles & Diablos) -konsertissa soittavat Antti Heerman, viulu, Henrik Sandås, bandoneón, Matti Laukkanen, piano, Jere Haakana, sähkökitara ja Petri Mäkiharju, kontrabasso.

— Tarjoamme myös uutta suomalaista tango nuevoa, Matti Laukkasen sävellyksiä. Olen orkestroinut hänen kanssaan illan kokonaisuuden Mikkelin orkesterille ja kvintetillemme, Sandås kertoo.

Tavallaan kantaesitys

Konsertissa kuullaan kaksi Piazzollan kuuluisaa sarjaa, Enkeli ja Diablo, tällä kertaa orkesterisarjana. Teostkokonaisuutta voisi kutsua kantaesitykseksikin. Konsertin jälkipuoliskolla kuullaan Piazzollan klassikoita ja Laukkasen teokset.

— Sanoisin harjoitusten perusteella, että meillä on syntymässä todella vaikuttava kokonaisuus. Tämä on erittäin hyvä orkesteri, jolla on mahtava kapellimestari, Sandås hehkuttaa.

Jaakko Avikainen Piazzolla-taiturit esiintyvät Mikaelissa torstai-iltana. Henrik Sandåsin soitin on bandóneon.

Mä en ole nähnyt teitä livenä koskaan, kuittaa mainittu kapellimestari Erkki Lasonpalo.

— Youtubesta olen katsonut videoita, ja niissähän on ihan mieletön meno. Kiva, että mekin pääsemme soittamaan tällaista. Musiikissa on kaikki samat haasteet kuin klassisen ohjelmiston soittamisessa, mutta tunnelma on vähän kuin soittaisi rock-konsertissa. Yleisö tykkää satavarmasti.

Tango nuevo -spesialisti Sandås bandoneóneineen on ainutlaatuinen yhdistelmä, ja päässyt soittamaan musiikkiaan eri puolilla maailmaa. Menestyksen eteen on täytynyt tehdä sinnikkäästi töitä, eikä se tie ole ollut ihan helppo kulkea.

— Tämä matka on kestänyt koko elämäni, mutta olen itsepäisesti pitänyt kiinni unelmastani. Olen kiitollinen, että saan tehdä tätä, mutta se on vaatinut hullua idealismia. Sitä, että on uskaltanut seurata sisäistä ääntään, Sandås sanoo.

Tuntui ihan siltä kuin olisin kätellyt heitä. — Henrik Sandås

Piazzollan musiikissa on kaikki hyvän taiteen elementit: syvyys, sielukkuus, inhimillisyys, ja parhaimmillaan se kirjaimellisesti tunkee ihon alle.

— Tulee mieleen sellainen paikka kuin Mäntän Serlachius-museo, jossa meillä oli konsertti. Pieni sali, jonne myin itse liput ja ohjasin yleisönkin paikoilleen. Muistan kun soitimme Milonga del Angelia. Biisin aikana alkoi sataa lunta ja yleisössä ihmiset itkivät. Tuntui ihan siltä kuin olisin kätellyt heitä.

Nuevo Quinteto Otra Vez ja Mikkelin kaupunginorkesteri Mikaelissa 15.11. klo 19. Taiteilijavartti klo 18.30.