Brie Larson luo Captain Marvelista omanlaisensa supersankarihahmon — Elokuvaan on ahdettu ysäriviittauksia, avaruusolentojen sota ja syntytarina

Marvelin elokuvauniversumi (MCU) on kokemassa lähivuosina mittavia uudelleenjärjestelyjä. Yksi seuraavista elokuva-franchisen isoista nimistä tulee olemaan Captain Marvel. Huippuvoimakas supersankari, joka on myös nainen.

MCU:n vahvimman naisen tuleva esittely on kohdannut pientä, mutta äänekästä älämölöä. Brie Larsonin aktivismia, feminismiä ja hymyilyn puutetta on parjattu. On kerrottu ennustuksia siitä, että nainen tulee ja pilaa kaiken — tässä tapauksessa MCU:n.

Ulinat voi jättää omaan arvoonsa. Captain Marvelissa on yhä testosteronia. Miehiä ei ole kuohittu. Onhan elokuvan toisessa pääosassa kuitenkin itse äijien äijä, Samuel L. Jackson, joka on saanut pelottavan todellisen näköisen digitaalisen nuorennusleikkauksen.

Juoni on perinteinen supersankarin syntytarina, joka käyttää hyväkseen eri aikatasoja.

Elokuva siirtyy maisemista toisiin hyvin ripeään tahtiin.

Krii-rodun planeetan maisemista siirrytään 1990-luvun maapallolle. Aikakauden ilmiölle naureskellaan ja hittibiisejä ihastellaan, kun muistinsa menettänyt avaruussoturi yrittää keksiä, miksi hänellä on tärkeä rooli kahden muukalaisrodun välisessä sodassa.

Larson luo omanlaisensa supersankarihahmon. Tämä on hyvin itsevarma, lähes koppavuuteen saakka ja iskee silmäänsä vain kaikista tiukimmissa paikoissa. Hänellä on hävittäjälentäjän luonne.

Captain Marvel yhdistelee modernia tieteistarinaa hyvin 1990-lukulaiseen toimintaleffakuvastoon. Aina siirtymät eivät ole kaikista luontevimpia. Siksi hahmoille jää usein epäkiitollinen rooli selittää hyvin nopeasti tapahtumien kulkua ja selvittää niiden taustoja.

Captain Marvel on pitkään aikaan ensimmäinen MCU:n elokuva, joka on joutunut rakentamaan jotakin uutta. Siksi kaikki ei toimi yhtä sujuvasti kuin intertekstuaalisuutta pursuavissa Marvelin-tiimielokuvissa.

Lopputuloksena on hieman kiirehdityn oloinen seikkailu, joka kasvaa oikeisiin mittoihinsa sankarinsa myötä.

Neljä tähteä

Hyvää: Taattua Marvel-laatua. Scifin ja ysärin yhdistely.

Huonoa: Turhan kiihkeätahtinen ja ahdettu.

Erityistä: Luvassa on tietysti seuraavaa MCU-elokuvaa petaava lopputekstikohtaus.