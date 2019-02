Legendaarinen Agents-yhtye lähtee Ville Valo solistinaan Badding-kiertueelle maaliskuun alussa. Yleisön vastaanotto on ollut vähintäänkin myönteinen. Elokuulle jatkuvan kiertueen 35 keikasta puolet on jo loppuunmyytyjä.

Etelä-Savossa kiertue pysähtyy kerran. Kesäkuun 8. päivänä keikkapaikkana on Syvälahden viihdekeskus Kangasniemellä.

— Ei mene enää kauaa, kun meidänkin liput on loppuunmyyty, arvioi ”Syviksen” toiminnanjohtaja Reijo Pynnönen.

Syvälahden yleisöennätys on vuodelta 1989 ja kuinka ollakaan, Agents-yhtyeen hallussa. Solistina lauloi Topi Sorsakoski. Tuolloin paikalla oli 2 360 henkeä, eikä enempää lavalle olisi mahtunutkaan.

— Kesäkuun keikka on Agentsien 31. meidän lavallamme. He olivat erityisesti toivoneet Syvälahtea yhdeksi kiertueen kohteista, Pynnönen sanoo tyytyväisenä.

Massiivinen lippujen ennakkomyynti ei ole luonteenomaista tanssilavoille, mutta kulttuuri on muutoksessa. Pynnönen kertoo nuorempien asiakkaiden mielellään hankkivan lippunsa etukäteen. Käytäntö sopii hyvin myös lavaisännille, kun lippuluukulla puljaus maksupäätteiden kanssa jää vähemmäksi.

Rolls Royceen verrattavissa

Ohjelmatoimisto Redberg Agencyn promoottori Tiina Vuorinen vertaa Ville Valo & Agents -kokoonpanoa Rolls Royceen.

— Olen ollut niin kauan alalla, että tiesin tämän olevan kova juttu. Keikkapaikat jumpattiin huolella ja kun punainen lanka löytyi, alkoivat asiat loksahdella paikoilleen.

Vuorinen sanoo odottaneensa Valon ja Agentsin yhteistyötä 20 vuotta. Ajatus sellaisesta sai alkunsa kitaristi Esa Pulliaisen mielessä, kun Valo vieraili Agents-yhtyeen solistina Laulava sydän -televisio-ohjelmassa mainitut 20 vuotta sitten.

Konkretiaksi se muuttui Pulliaisen löytäessä pöytälaatikostaan Baddingin 30 vuotta aiemmin äänittämät demokasetit.

Rauli ”Badding” Somerjoen lauluihin perustuva albumi Ville Valo & Agents on nyt julkaistu ja se sisältää Badding-klassikoiden lisäksi mainittuja aiemmin julkaisemattomia kappaleita.

Nyt on ilmassa uudenlaista jännitystä. — Esa Pulliainen

— Tuleva kiertue on jo aika mones rundi meidän bändille. Itse lähdin baanalle -74, seitsemäntoistavuotiaana, eli tuleva keikkakesä on mulle neljäskymmenesviides. Keikkamestat ja tienvarsinäkymät alkavat olla tuttuja, mutta nyt on ilmassa uudenlaista jännitystä kun solistina on itse Musta Prinssi — Ville Valo, Pulliainen sanailee tiedotteessa.

Ville Valon ja Agentsin yhteisprojekti päättyy kesän jälkeen.