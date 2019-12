Uusimmasta Star Wars -elokuvasta ennakoidaan hittiä myös Mikkelissä: keskiviikon esityksiin varattu jo yli parisataa lippua – ”En suosittele tulemaan ilman varausta”

Mikkelin elokuvateatterien yrittäjä Mika Luukkonen uskoo, että The Rise of Skywalker -elokuvan ensi-ilta voi myydä Mikkelissä lähes loppuun.

Kosminen tarina kaukaisessa galaksissa saa päätöksensä keskiviikkona, kun Star Wars -elokuvasarjan uusimman trilogian viimeinen osa tulee Suomessa ensi-iltaan.

The Rise of Skywalker -elokuvasta ennakoidaan loppuvuoden suurta hittiä myös Mikkelissä. Tästä kertoo jo se, että sen esityksiin Mikkelin elokuvateattereissa on mahdollista varata lippuja etukäteen.

Mikkelin elokuvateatterien yrittäjä Mika Luukkonen kertoo, että ennakkovaraus avataan Mikkelissä vain harvoille ja valituille, todella suosituiksi arvioiduille esityksille sekä oopperataltiointien kaltaisille event-esityksille.

— Kerran tai kaksi vuodessa avaamme elokuvien lipunmyynnin ennakkoon. Tänä vuonna emme ole tehneet niin tätä ennen kertaakaan, Luukkonen sanoo.

Star Warsiin varauksia alettiin ottaa vastaan marraskuussa.

Jo yli 200 lippua varattu

Heti keskiviikkona 18. joulukuuta elokuvasta järjestetään Mikkelissä kolme näytöstä. Niistä kaksi pidetään paremman äänentoiston Atmos-salissa ja yksi on 3D-näytös.

Tiistai-iltapäivään mennessä kaikkiin kolmeen näytökseen oli varattu kymmeniä lippuja. Eniten lippuja oli varattu Ritzin Atmos-näytöksiin, joista kumpaankin oli mennyt noin 85 lippua. Kinolinnan 3D-näytökseen oli varattu noin 60 lippua.

Luukkonen ennakoi, että ainakin päivän ensimmäinen, Ritzissä kello 16.15 alkava näytös voi myydä lähes loppuun.

— En suosittele tulemaan ilman varausta, vaan kannattaa varata lippu ennakkoon, Luukkonen sanoo.

Myös Frozen 2:n lippuja voi jo varata

Joulukuussa elokuvien ystäviä hemmotellaan muutenkin. Joulupäivänä ensi-iltaan tulee menestyneen animaatioseikkailun Frozenin jatko-osa. Myös sen lippujen ennakkovaraus on Mikkelissä jo avattu.

Tiistaihin mennessä joulupäivän kolmeen näytökseen oli varattu 8–54 lippua.

Luukkonen kertoo, että ennakkovarausmahdollisuuden saavat elokuvat ovat usein juuri Star Warsin ja Frozenin kaltaisia isojen studioiden leffoja. Molempien takana on Disney, joka osti Star Wars -elokuvien tuotantoyhtiön Lucasfilmin vuonna 2012.

— Ne ovat yleensä lähinnä näitä elokuvasarjojen osia. Seuraava sellainen on huhtikuussa tuleva uusi Bond-elokuva. Sekin tulee varmasti meillä hyvissä ajoin ennakkomyyntiin.

Ensimmäinen Star Wars- eli Tähtien sota -elokuva julkaistiin vuonna 1977. Eeppisten avaruusseikkailujen sarja on nauttinut siitä lähtien maailmanlaajuista suursuosiota.

Uusimman osan pääosissa nähdään esimerkiksi Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill ja Adam Driver.