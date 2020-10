Risto Kopperi esittää Mikkelin teatterin monologissaan yksin 28 eri roolihahmoa – Kuplettimestari on kunnianosoitus J. Alfred Tannerille ja näyttelijäntyölle

Kuplettimestarissa hahmot syntyvät hattujen avulla. Hatut on pakattu komeaan Amerikan arkkuun, joka on lavastuksen ydin.

Kuplettilaulaja J. Alfred Tanner (1884–1927) oli aikansa megatähti, jos kuka. Hän kirjoitti nokkelia tekstejä valmiisiin melodioihin ja esitti laulujaan muun muassa ravintoloissa ja iltamissa eläytymällä niiden hahmoihin. Ajan hengen mukaisesti Tanner myös levytti tuotoksiaan, reilut 60 kuplettia 15 vuoden aikana. Levyillä ja nuottivihkoissa Tannerin "coveriskelmät" jäivät elämään jälkipolville.

Keskiviikkona 4. marraskuuta Mikkelin teatterin pienellä näyttämöllä saa ensi-iltansa Helena Rytin käsikirjoittama ja ohjaama monologi nimeltään Kuplettimestari.

Näyttämöllä on yksi mies, Risto Kopperi, 28 eri roolihahmossa.

– Kesällä 2019 katsoja toi minulle kirjan J. Alfred Tannerin kuolemattomat kupletit ja sanoi, että josko näistä jotakin syntyisi. Viime syksynä tapasimme ohjaajan kanssa ihan muissa merkeissä ja juttelimme, että tästä aiheesta voisi oikeasti joskus tehdä jotakin, Kopperi muistelee.

Kun koronaepidemia pysäytti Mikkelin teatterin esityskauden kuin seinään keväällä 2020, soitti Kopperi Rytille. Nyt minulla olisi aikaa, entä sinulla?

Kaksi historiafriikkiä, kuten Ryti heitä luonnehtii, alkoi käydä läpi Tanner-aineistoa ja poimia luonnosvaiheessa olevaan esitykseen asioita.

– Tämä ei ole juoninäytelmä, vaikka Tannerin elämä kulkeekin mukana monologissa. Esitys koostuu pienistä fragmenteista ja on rakennettu yhdessä valitsemiemme kuplettien ympärille, Ryti kertoo.

Hatut ovat esityksen avain

Ohjaustyöllään Ryti sanoo haluavansa kunnioittaa teatteritaidetta.

– Esitys rakentuu sille, mihin kaikkeen näyttelijä oikein pystyy. Haluan ihmisten näkevän, miten näyttelijä on teatteriesityksen keskeisin elementti. Ilman näyttelijää ei ole teatteria.

Jaakko Avikainen Risto Kopperi sujahtaa roolista toiseen kokeneen näyttämötaiteilijan ammattitaidolla.

Näyttämöakrobaatin vikaa oli Tannerissakin. Hän loi esityksiinsä roolihahmoja ja satsasi niin puvustukseen kuin meikkaukseen.

Ryti & Kopperin kupletin juoni on matkalaukkukokoon puristuva teatteriesitys, joka on ollut haaste myös sen visuaalisesta puolesta vastaavalle Tarja Kopperille.

– Olen tehnyt molempien, Helenan ja Riston kanssa yhdessä töitä jo pitkään, ja tunnen hyvin kummankin tyylin. Puolesta sanasta melkein pääsen jo jyvälle, mitä on tulossa, ja kuuntelen herkällä korvalla.

Puvustajana ja rekvisitöörinä Kopperi on minimalisti. Kuplettimestarissa hahmot syntyvät hattujen avulla. Hatut on pakattu komeaan Amerikan arkkuun, joka on lavastuksen ydin. Mieltymys matka-arkkuihin yhdistää Kopperia ja Rytiä ja sen oivaltanee myös katsoja.

Matkalaukkujen keskellä näyttämölle jää tilaa vielä koskettimille ja muusikko Mikko Paavilaiselle.

– Paavilainen on ollut mukana monissa Mikkelin teatterin produktioissa ja teimme hänen kanssaan yhteistyötä Patomäen Pavarotissa, Risto Kopperi kertoo.

Luvassa on naurua ja hauskuutta, mutta myös naurun kääntöpuoli.

Tekijöiden mukaan pienellä miehityksellä valmistunut esitys soveltuu hyvin kiertueteatteriksi. Ohjaaja Ryti lupaa, että Kuplettimestarista voidaan irrottaa osia pienimuotoisemmaksi kokonaisuudeksi, esimerkiksi palvelutaloissa esitettäväksi.

– Työryhmälle sanoin juuri, että ainakin Artjärvelle yritämme päästä esiintymään, Risto Kopperi huikkaa.

Artjärvelle, miksi ihmeessä? Siksi, että se on Tannerin syntymäkunta.

Kuplettimestari, ensi-ilta Mikkelin teatterissa 4.11.2020