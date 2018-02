Kirja-arvio: Kirja kuolinsiivouksesta antaa paljon ajateltavaa Margareta Magnussonin idea on, että raivaus kannattaa aloittaa itse ja hyvissä ajoin. Ajatuksena on paitsi järjestää koti kunnolla myös keventää läheisten taakkaa. Perintöriitojakin vähentää, kun asioista sovitaan etukäteen.

Margareta Magnusson: Mitä jälkeen jää — taito tehdä kuolinsiivous. Suomennos Heidi Tihveräinen ja Lauri Sallamo. Tammi 2018, 160 sivua.

Luurangot kaapeista

Kotien raivaus ja tavaroiden järjestäminen isolla kädellä on viime aikojen muoti, joka on jo ehtinyt saada vastustajiakin.

Puolestapuhujiin lukeutuu ruotsalainen Margareta Magnusson kirjallaan Mitä jälkeen jää, jossa hän kertoo kuinka tehdä kuolinsiivous. Hieman dramaattiselta kuulostava termi kattaa sen vääjäämättömän tilanteen, kun edesmenneen jäljiltä on tyhjennettävä hänen jäämistönsä.

Urakka kun voi olla yllättävän suuri ja raskas.

Magnussonin idea on, että raivaus kannattaa aloittaa itse ja hyvissä ajoin. Ajatuksena on paitsi järjestää koti kunnolla myös keventää läheisten taakkaa. Perintöriitojakin vähentää, kun asioista sovitaan etukäteen.



Taiteilija Magnusson kertoo olevansa 80—100 vuoden välillä. Hän on tehnyt kuolinsiivouksen eli setvinyt koko omaisuutensa moneen kertaan, niin miehensä kuoltua kuin 17 muutossa.

Helppolukuinen kirja liikkuu kuoleman ympärillä olematta synkkä tai surullinen. Magnusson jakaa käytännöllisiä neuvoja, joista monet ovat tuttuja vastaavista opuksista: Käy läpi tavarasi ryhmä tai huone kerrallaan. Mieti, mitä tosiaan tarvitset, mistä pidät ja hankkiudu eroon muusta.



Monet ohjeista ovat ihan fiksuja, kuten se, että jos lahjoitat tavaroitasi tuttaville, kysy, haluavatko he niitä. Hetken päästä hän kuitenkin neuvoo viemään kylään tuomisiksi jonkin esineen kotoa. Ristiriitaista!

Helppolukuinen kirja liikkuu kuoleman ympärillä olematta synkkä tai surullinen.

Välillä Magnusson poikkeaa sivupoluille, jotka keventävät lukemista mutta eivät välttämättä tuo aiheeseen lisää, kuten muistelut optimistijollasta tai perheen kotieläimistä.

Luvussa salaisuuksista Magnusson kertoo, kuinka hän yllättäen löysi äitinsä liinavaatekaapista monta kartonkia tupakkaa. Hän suosittelee hävittämään kiusalliset esineet, kirjeet ja päiväkirjat.

Toisaalta, kuinka monta elokuvaa tai tv-sarjaa olisi jäänyt tekemättä, jos kaikki olisivat siivonneet jälkensä jättämättä jälkipolville mitään ihmeteltävää.

| Leena Härkönen

Hyvää: Antaa käytännön neuvoja ja ajateltavaa.

Huonoa: Jotkut luvut liittyvät aiheeseen vain löyhästi.

Erityistä: Kirja on käännetty yli 20 kielelle.