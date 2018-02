Siipan kutsuminen könsikkääksi tai hanibaniksi voi tehdä parisuhteelle hyvää — Asiantuntija kuitenkin varoittaa hellittelynimien väärinkäytöstä Suomen kielestä löytyy lukuisia erilaisia hellittelynimiä. Suosittuja ovat erityisesti eläinten nimet, kuten pupu, kisu ja pulu. Itse sanaa tärkeämpää kuitenkin on, millä sävyllä se sanotaan. Juha Rika Rakkaalle löytyy suomen kielessä monta hellittelynimeä. Ulkopuolisesta nimi voi tuntua typerältä, mutta pariskunnan välillä se voi olla hauska, yhteinen juttu.

Oma nöpönassu, sulokuono, puputupuna... Jos voisi kärpäsenä katossa tarkkailla suomalaisten pariskuntien elämää, erilaisia hellittelynimiä löytyisi pitkä lista.

— Hellittelynimet ovat parhaimmillaan tosi tärkeitä. Ne ovat ikään kuin parisuhteen omaa salakieltä, joka yhdistää ja jonka ei tarvitse avautua muille, perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa Väestöliitosta sanoo.

Parhaimmillaan hellittelynimien käyttö vahvistaa ja lähentää parisuhdetta ja luo hyvää fiilistä koko perheelle.

— Lapsille on tosi hyvä kuulla, että vanhemmat käyttävät toisistaan rakastavia ja arvostavia nimityksiä.

Hellittelynimiin sisältyy usein huumoria. Ratkaisevan tärkeää kuitenkin on, ettei hellittelysana ole hauska vain sanojan mielestä. Sen pitää tuntua hyvältä nimityksen kohteesta.

— Ikävä kyllä parisuhteissa viljellään huumorin nimissä aika loukkaavaakin kieltä ja nimittelyä. Se on tuhoisaa.

Hellittelynimi saattaa usein viitata esimerkiksi kumppanin ulkonäköön tai olemukseen.

— Ryhävalaaksi kutsuminen saattaa olla sanojan mielestä tosi hauskaa, mutta kohteen mielestä se ei sitä välttämättä ole.

Myös äänenpaino vaikuttaa olennaisesti siihen, onko jokin sana oikeasti hellittelynimi. Jos aviomies juhliin lähtiessä joutuu jälleen kerran odottelemaan vaatteita vaihtelevaa vaimoaan ja moittii tätä etanaksi hellällä äänellä, kyseessä on hellittely. Jos hän sen sijaan nimittäisi vaimoaan kaunottareksi ivaa äänessään, sanan merkitys muuttuu päinvastaiseksi.

— Aito hellittelynimi ei koskaan satuta, Oulasmaa sanoo.

Hellittelynimessä usein u-vokaali

Suomen kielessä yleinen tapa luoda hellittelynimi on lisätä helliteltävän etunimeen jokin pääte, kuten Tiinuska, Jukkeli, Kaisuliini, Leenukka.

Hellittelyyn sopivat myös erilaiset eläinten nimet. Nimistöntutkija Terhi Ainialan mukaan suosittuja ovat lyhyet sanat, joissa on pehmeitä äänteitä, kuten u-vokaali: pupu, pulu, kisumisu, tipu.

— Kun sanomme pupu tai muru, meidän suummekin on tietyssä asennossa.

Voi siis ajatella, että murun sanominen asettaa huulet jo valmiiksi pussailuasentoon.

Hellittelynimet vaihtelevat usein riippuen siitä, käyttääkö pari niitä seurassa vai kahden kesken. Vaimo voi kutsua miestään muiden kuullen kullaksi, mutta mursu, nallekarhu tai karju voivat jo aiheuttaa kaveripiirissä kulmien kohottelua.

Kimmo Seppälä Moni mies saattaa hellänä hetkenä kuulla itseään kutsuttavan nallukaksi tai nallekarhuksi.

Osa hellittelynimistä on omaksuttu Suomeen angloamerikkalaisesta viihdekulttuurista, kuten baby, hani ja hunaja.

Uusi aika on tuonut myös aivan uudenlaisia tapoja kommunikoida romanttisesti. Älypuhelimen emoji-valikoimasta löytyy erilaisia sydänvaihtoehtoja. Jos haluaa kutsua rakastaan pupunalleksi, voi kirjoittaa viestiin pupuemoji plus nalle-emoji.

Entä ennen vanhaan? On vaikea kuvitella, että 1950-luvulla mies olisi kutsunut navetasta palaavaa vaimoaan pupunalleksi, hanibaniksi tai sexybabeksi.

— Emäntä, isäntä tai jopa ukko ja akka ovat voineet toimia hellittelyniminä. Tärkeintähän on, miten ne sanotaan, Terhi Ainiala sanoo.

Sokerisöpöstely kiusaannuttaa

Nainen, 28 vuotta:

Me käytämme murua, kultaa ja rakasta, mutta etenkin pupua. En itsekään tiedä, miksi juuri pupu tuntuu luontevalta. Se on sanana suloinen, ja aiheuttaa positiivisia mielleyhtymiä. Käytämme sitä kumpikin toisistamme. En oikeastaan kotona koskaan kutsu miestäni etunimeltä. Se on pupu, ja sillä siisti. Jotkut nöpönassut tai hunajapuput eivät sovi meidän suuhumme yhtään, yäh.

En myöskään kutsu miestä pupuksi muiden edessä. Kullaksi tai rakkaaksi voisin sanoakin.

Itselleni pupu on sanana merkityksellinen, koska pienenä ensimmäinen sanani oli pupu. Äiti on myös kutsunut minua pienenä pupuksi. Tämä hellittelynimi näköjään kestää erilaiset tilanteet ja käyttömuodot.

Mieheni kanssa pupusta on vääntäytynyt myös nimitys housupupu. Se tarkoittaa sitä, kun kotiin tullessa vedetään vauhdilla kotihousut jalkaan. Kotihousuja käyttävä pupu, yhtä kuin housupupu. Viestimme myös emojeilla toisillemme housupupu-tervehdyksiä. Laitamme esimerkiksi Whatsapp-viesteihin koodin, jossa on farkkuemoji +pupunnaamaemoji eli yhtä kuin housupupu!

Nainen, 57 vuotta:

Olen kuullut itseni käyttävän miehestäni ainakin nimiä mussukka, pumpula, höpönassu, kaaleppi turakainen ja tursis. Mieheni on oikealta nimeltään Kalevi. Pumpula on minun suosikkini ja mussukka sijalla kaksi. Olemme olleet 16 vuotta yhdessä.

Nainen, 43 vuotta:

Mie oon ollut pupu ja käyttänyt nimitystä itse. Lisäksi käytän kömpsykkää, mötkälettä ja komeaa miestä. Joskus käytän myös nimityksiä elämäni valo ja aurinko, tai herrani ja valtiaani, mutta niihin ei toisenkaan sovi suhtautua ihan vakavasti.

Hellittelynimiä voi hyvin käyttää myös muiden läsnäollessa, kunhan pitää nyanssit kunnossa. Seurueessa nöpönassuttelu on ihan ok silloin, kun siihen ei lisää lässytystä. Sokerisöpöstely on aina tosi ärsyttävää.

Mies, 52 vuotta:

Muistan nuoruudestani etenkin yhden mökkiviikonlopun, jolloin olimme kavereiden ja niiden tyttöystävien kanssa mökillä. Yhden kaverin tyttöystävä nimitti häntä koko ajan joksikin söpönöpöksi tai mikä nyt olikaan. Se oli aivan hirveän kiusallista ja jotenkin alentavaa sille kaverille, kun hänestä puhuttiin noin muiden kuullen.

Nainen, 49 vuotta:

Ex-poikaystäväni oli aamulla kuin talviuniltaan herännyt kontio. Tokaisin joskus, että olet kuin Muri Karhu – ja sen jälkeen hän oli aina Muri. Itse sain myös eläimellisen nimen Masu Majava. Ehkä ihan vain vastavetona. Mutta sitten olimme toisillemme Muri ja Masu.