Näin kulutan aikaa: Lomautettuna ehtii mätkiä zombeja vaikka koko päivän – Selviytymispelissä parasta on pelaajien yhteistyö, sanoo puumalalainen Harri Hokkanen

Ihmiset linnoittautuvat kotiensa suojiin. Ympäröivä maailma on muuttunut hengenvaaralliseksi ja sitä vastaan yritetään suojautua eristäytymällä ja hamstraamalla säilykkeitä. Luotettavat ystävät ovat kultaakin kalliimpia.

Kuvaus sopii paitsi koronaviruspandemiaan, myös populaarikulttuurin lukemattomiin zombiaiheisiin elokuviin ja peleihin. Yksi niistä on selviytymiskauhupeli 7 Days to Die (2013), jossa pelaajan hahmo yrittää selviytyä ydintuhon jälkeisessä, epäkuolleiden piinaamassa maailmassa.

Siinä maailmassa puumalalainen Harri Hokkanen on viettänyt kevättään. Hokkanen kaipasi uutta päivärytmiä sen jälkeen, kun hänen lomautettiin työstään ravintola Hovin tarjoilijana

Hän toteaa, että zombipelin pelaaminen oikean pandemian aikana tuntuu hieman ironiselta.

– Pelissä on mahdollista laittaa hahmon naamalle kasvomaski, ja zombeilta voi saada hengenvaarallisen infektion, joka pitää parantaa antibiooteilla, Hokkanen kertoo.

Yhteistyö motivoi moninpelaamaan

Hokkanen pelaa peliä netissä moninpelinä yhdessä boffaus- eli pehmomiekkailujoukkueensa jäsenten kanssa. Miekkailutreenien ollessa tauolla Hokkasesta on mukavaa tavata kavereita virtuaalisesti ja äänipuhelun kautta. Fyysisesti pelikaverit sijaitsevat Turussa ja pääkaupunkiseudulla.

Vesa Vuorela Zombit lähtevät pelissä liikkeelle yön koittaessa.

Vesa Vuorela Tärkeä osa peliä on zombeilta suojaavien tukikohtien rakentaminen. Linnoituksia varustetaan erilaisilla ansoilla ja aseilla.

7 Days to Die -pelistä on myös yksin pelattava versio, mutta Hokkasta kiehtoo ennen kaikkea moninpelin sosiaalisuus.

– Painotamme kaveripiirissämme pelaaja vastaan vihollinen- eikä pelaaja vastaan pelaaja -tyyppistä pelitapaa. Eli emme pelaa toisiamme vastaan, vaan toimimme yhdessä. Se näissä peleissä houkuttelee, että saa olla kavereiden kanssa samalla puolella ja edetä yhdessä tavoitetta kohti. En tykkää hirveästi moninpeleistä, joissa joutuu pelaamaan muita ihmispelaajia vastaan, Hokkanen kertoo.

Ole paikalla seitsemäntenä iltana

Peliporukalla ei ole virallisia aikatauluja, vaan peliin voi osallistua silloin, kun se itselle sopii. Tosin olisi suotavaa, että pelin säännöllisten zombihyökkäysten aikaan mahdollisimman moni pelaaja pääsisi paikalle suojaamaan hahmojen tukikohtaa.

7 Days to Dien maailmassa zombit hyökkäävät joka ilta. Rajuin hyökkäys on viikon seitsemäntenä päivänä, mistä pelin nimikin tulee. Pelin sisäinen aika on kuitenkin erillään tosimaailman ajasta.

– Eli pahimpien zombihyökkäysten ajat voivat olla vaikka kahdelta päivällä tai yhdeksältä illalla, Hokkanen selventää.

Vesa Vuorela Eri peleissä on erilaiset laitevaatimukset. Harri Hokkasen mukaan 7 Days to Dien moninpelistä pääsee nauttimaan "perushyvällä pelikoneella".

Hokkaselle tämä ei tuota vaikeuksia. Hän on ollut mukana pelissä vajaat pari viikkoa, ja parhaimmillaan pelin parissa on vierähtänyt seitsemän tuntia päivässä.

Vaihtelu virkistää zombiselviytyjää

Moninpeleistä kiinnostuneita Hokkanen vinkkaa aloittamaan peliseuran etsimisen omasta lähipiiristä, esimerkiksi nykyisten harrastusten parista. Ennestään tuntemattomien pelaajien seuraan voi hakeutua pelifoorumeilla ja eri pelien avoimilta palvelimilla.

Laitevaatimukset vaihtelevat peleittäin, mutta pitkälle pääsee hyvällä pelitietokoneella ja nopealla nettiyhteydellä.

Toisin kuin tosielämän pandemiasta, zombimaailmanlopusta voi pitää välillä taukoa. Haastatteluhetkellä Hokkanen kavereineen odotti innolla toiseen moninpeliin Terrariaan luvattua isoa päivitystä, joka toisi peliin paljon uutta koettavaa.

– Saattaa olla, että hyppäämme siihen, Hokkanen tuumii.

