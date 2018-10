Elokuva-arvio: Häpeilemättömän maalaisromanttinen Oma maa näyttää postikorttikuvia Suomesta — Ensi-iltaelokuva on tyylipuhdasta Markku Pölöstä

Timo Alho: "Kuvaus on romanttista, suorastaan vanhahtavan herttaista. Pölönen kanavoi jopa vanhojen Suomi-Filmien tunnelmointeja. Se ei haittaa. Se jotenkin sopii kuvaan."

Oma maa (Suomi, 2018)

Ohjaus: Markku Pölönen. Käsikirjoitus: Markku Pölönen, Antti Heikkinen.



Rooleissa: Oona Airola, Konsta Laakso, Antti Virmavirta, Marjaana Maijala, Mika

Nuojua, Hannu-Pekka Björkman, Sanna-Kaisa Palo, Marja Packalén.



Kesto: 109 min. K-7.

Markku Pölönen on kotimaisen elokuvan suurimpia nimiä. Hän onnistui houkuttelemaan suomalaisia elokuvateattereihin aikana, jolloin elokuvateattereiden kävijämäärät eivät olleet suuria, varsinkaan kotimaisten filmien kohdalla.

Hänen ajankuvansa kutkuttavat ihmisten nostalgiantunnetta. Ne ovat postikorttikuvia Suomesta, jota suurin osa meistä ei ole koskaan kokenut. Ne tunnistaa kuitenkin välittömästi suomalaisuuden ominaispiirteiden tiivistykseksi.

Tällä rintamalla Oma maa ei petä laisinkaan. Se on täysin tyylipuhdasta Pölöstä.

Anni (Oona Airola) on menettänyt veljensä jatkosodassa. Kuin johdatuksesta tragedia tuo Annin perheen elämään Veikon (Konsta Laakso).

Nuoret ovat hyvin erilaisista oloista. Anni on porvarillisesta kaupunkikodista, Veikko puolestaan Pohjois-Karjalasta — maalta.

Kaksikko rakastuu nopeasti, mutta rakkaus kohtaa ongelmia Annin perheen puolelta. Rakastavaiset päättävät aloittaa uuden elämän Veikon sotakorvauksena saamalta maapläntiltä.

Oma maa aloittaa tästä hyvin perisuomalaisen tarinan kutomisen. Itseään jälleenrakentava Suomi on kaunis ja täynnä mahdollisuuksia. Kovalla työllä ja lupsakkaalla otteella kovatkin ajat taittuvat.

Jos on kainalo, mihin käpertyä, niin ei haittaa, vaikka ympärillä ei olekaan mitään lukaalia.

Kuvaus on romanttista, suorastaan vanhahtavan herttaista. Pölönen kanavoi jopa vanhojen Suomi-Filmien tunnelmointeja. Se ei haittaa. Se jotenkin sopii kuvaan.

Ei häpeile hieman vanhahtavaa lähestymistapaansa.

Tietysti myös nurjaa puolta näytetään. Tarinat ovat tuttuja: sodan traumat ja alkoholi. Niistä riittää tarpeeksi murhetta, että elokuva saa hieman vaaran tuntua.

Pölönen on häpeilemätön romantikko, ja se on hänen paras lahjansa. Tämän energian hän on saanut siirrettyä Airolan ja Laakson pääkaksikkoon, jotka parhaimmillaan suorastaan hehkuvat.

Oma maa -elokuvan dramaattiset hetket ovat nopeasti tasoiteltavissa, ja pariin otteeseen dialogi kalskahtaa kankeudessaan. Silti elokuva häpeilemättömällä maalaisromantiikallaan onnistuu tarjoamaan tismalleen sitä, mitä Pölösen elokuvalta uskaltaa toivoa.

Lämminhenkisessä kerronnassa, kauniissa Konsta Sohlbergin kuvissa ja Pessi Levannon musiikeissa elokuva kulkee ilman merkittäviä huippuja tai kuoppia — tasaisen varmasti.

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Ei häpeile hieman vanhahtavaa lähestymistapaansa. Teknisesti moitteeton.

Huonoa: Konfliktit ovat vaisuja. Dialogi tökkii ajoittain.

Erityistä: Pölösen ensimmäinen elokuvaohjaus lähes kymmeneen vuoteen.