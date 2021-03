Mäntyharjussa kesiä viettäneen pianopedagogi Ritva Lehtelä-Relanderin elämä on taltioitunut kirjaksi

Muistatko Sunnuntain kahvikonsertti -ohjelmasarjan? Jos et ole siitä kuullutkaan, niin ei hätää, ohjelmasta on jo melko kauan. Sunnuntain kahvikonsertit olivat Mainostelevision ohjelmistossa vuosina 1959–1969.

15 minuutin mittaista musiikkiohjelmaa isännöi Trio Lehtelä, jonka muodostivat kapellimestari Toivo Lehtelä sekä hänen tyttärensä Helena ja Ritva.

Kahvikonsertit eivät suinkaan jääneet Ritva Lehtelän ainoaksi saavutukseksi. Hän teki monipuolisen uran pianistina, TV-tähtenä, satutätinä, kulttuuripoliitikkona, luovan musiikinopetuksen uranaisena ja perheen äitinä.

Eteläsavolaisittain Lehtelän perhe tuli erityisen tutuksi Mäntyharjun halmeniemeläisille, lomailivathan he paikkakunnalla vuosittain aina heinäkuussa.

Tytär Monna Relander on kirjoittanut äitinsä elämäntarinan kirjaksi, ja se on saanut nimekseen Aikaansa edellä. Halmeniemellä järjestetään sunnuntaina 7.3. kirjaan liittyvä myyntitapahtuma, jossa kirjailija Relander on paikalla.

Tapahtumapaikkana on maamiesseurantalo Halmela. Koronasyistä kirjailijan pääsee tapaamaan yksitellen tai enintään viiden hengen ryhmissä.

Kirjailija Monna Relander Halmeniemen Halmelassa 7.3. kello 12.30 – 13.30.