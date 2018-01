Kirja-arvio: Meemilaakson tarinoita Jaakko Yli-Juonikas: Jatkosota-extra. 669 s. Siltala 2017.

Kotimaisen kokeilevamman kirjallisuuden ystäviä hemmoteltiin viime vuonna usealla loistoteoksella, mikä näkyi ilahduttavasti myös Finlandia-raadin ehdokasvalinnoissa. Listalle pääsi Miki Liukkosen O:n lisäksi Jaakko Yli-Juonikkaan Jatkosota-extra.

Se on kirjailijan edellisen suurteoksen Neuromaanin tapaan kansainvälisestikin omaa luokkaansa oleva opus. Lähes 700-sivuisena kirjaesineenä se on yhtä päällekäyvän turpea kuin komeakin, mistä on kiittäminen kirjailijan ohella graafikko Markus Pyörälää.



Kokeiluniloa pursuavaa teosta lukiessa huomaa nopeasti, että kansiliepeen kuvaus veteraanipoliitikon katoamisesta, sotatekniikkakaupoista ja absurdista poliittisesta satiirista ei millään riitä avaamaan hallitsemattoman tietoverkon tavoin polveilevaa romaania.

Kirjallisia kerroksia riittää, ja kerrosten kerroksia.

Vaikka Yli-Juonikas pyörittelee jälleen historiallisia totuuksia ja vaihtoehtoisia faktoja omaan uniikkiin tapaansa, postmodernismin ohella netin logiikka ja kieli ovat nyt välttämättömiä analyysin ja tulkinnan avaimia teoksen ymmärtämiselle.



Verkossa versovat voimat ja vastavoimat ovat sitä uutta yhteiskunnallista ja poliittista kulttuuria, jota Yli-Juonikas uusin keinoin kuvaa. Siksi Jatkosota-extrassa törmäävät niin monenlaiset kirjoittamisen, puhumisen ja lukemisen muodot.

Hämmentävällä tavalla lukijasta tulee yhtä vainoharhainen kuin henkilöhahmoista: kaikenlaista kaikkialta lainaavan kielen takia huvittavissa kohdissa on kauhun paikkoja, ja vakavia kohtia on vaikea ottaa tosissaan.

Kokonaisuuden edessä on kumarrettava, vaikka kaikesta jännittävästä ja hauskasta huolimatta Jatkosota-extra on myös väliin vähän tylsä kirja.| Niko Kirjavala



Hyvää: Yli-Juonikas edelleen varsin suvereeni.

Huonoa: Ajoittain lähinnä teoreettisesti kiinnostava.

Erityistä: Graafinen suunnittelija Markus Pyörälä palkittu kahdesti Vuoden kauneimman kirjan tekijänä.