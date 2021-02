Mikkeliläisohjaajan dokumenttielokuva esitellään British Museumin tapahtumassa perjantai-iltana

Arvovaltainen The British Museum järjestää perjantai-iltana online-tapahtuman lauantaina vietettävän Saamelaisten kansallispäivän merkeissä. Tapahtuma alkaa kello 19.30 Suomen aikaa ja siihen voi osallistua museon verkkosivuilla ilmoittautumalla.

Tapahtuman ohjelmaosuudessa esiintyy Ingá-Máret Gaup Juuso ja kahdesta elokuvatuotannosta esitetään näytteitä. Toinen niistä on mikkeliläisen Päivi Kapiainen-Heiskasen käsikirjoittama ja ohjaama dokumenttielokuva Porot kuuluvat tuulelle, The Reindeer belong to the Wind. Tapahtuman yhteydessä on mahdollisuus katsoa Kapiainen-Heiskasen dokumentti kokonaisuudessaan.

Vuonna 2016 ensi-iltansa saanut elokuva on kiertänyt useilla elokuvafestivaaleilla ja myös palkittu niissä. Dokumentissa Käsivarren paliskunnan porosaamelaiset kertovat, minkälaisia uhkia perinteiseen saamelaiseen poronhoitoon kohdistuu.

Kapiainen-Heiskasen tuotantoa ovat myös dokumenttielokuvat Toyota ja toppatakki (2019) sekä Uusille poluille (2020).