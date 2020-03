Muusikko Erja Lyytinen leikki puukoilla ja autoilla viisivuotiaasta lähtien – Poikatytöksi tunnustautuva bluestähti esiintyy ensi lauantaina Mikkelissä loppuunmyydyllä keikalla

Muusikko Erja Lyytinen on aina ollut poikatyttö. Kahden veljen kanssa kasvanut blueskitaristi kertoo pärjänneensä lapsesta asti poika- ja miesporukoissa. Tätä taitoa on tarvittu, sillä Lyytisen mukaan blues- ja rockmusiikki on hyvin miehinen genre.

– Leikin puukoilla ja autoilla jo viisivuotiaasta lähtien. Kaikille naisille eivät ehkä jätkien jutut sovi, Lyytinen sanoo.

Nyt 43-vuotias Lyytinen aloitti kitaransoiton 15-vuotiaana. Hän opiskeli vuosina 1998–2010 Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosastolla, jossa hän oli ensimmäinen sähkökitaraa pääaineenaan opiskellut nainen. Tänä päivänä naiskitaristi ei ole enää yhtä suuri harvinaisuus.

– Toivottavasti olen omalla työlläni inspiroinut nuoria naisia. Maailman pitäisi kuitenkin vielä muuttua. Jos naiset toimivat messuilla vain vähäpukeisina esittelijöinä, sellainen markkinointi ei ehkä innosta naisia.

Pitkä tie Savon metsistä maailman huipulle

Bluesissa Lyytistä viehätti sen tunnelma, aitous, verevyys, voimakkuus ja pysyvyys.

– Sitä ei voi feikata ja vain kevyesti laulella.

Hän kuvaa musiikkityyliään rockbluesiksi, jossa on mukana progressiivisia elementtejä.

– Se on sellaista hard rock -henkistä meininkiä, mutta syvillä tunteilla.

Lyytinen on useampaan otteeseen äänestetty maailman parhaimpien blueskitaristien joukkoon. Viimeisin kunnianosoitus tapahtui marraskuussa, kun kansainvälinen kitaralehti Guitar World listasi hänet maailman 14. parhaaksi tämän ajan blueskitaristiksi.

– Olen lähtenyt tekemään tätä Savon metsissä 1990-luvun alussa. Tie on ollut pitkä. Tähän tilanteeseen pääseminen on vaatinut paljon pitkäjänteistä työtä ja uhrauksiakin. On mahtavaa, että se on huomioitu kansainvälisesti, Kuopiossa syntynyt Lyytinen kertoo.

Taidot eivät ole tulleet ilman harjoitusta. Hän sanoo käyvänsä edelleen silloin tällöin kitaratunneilla.

– Treenaamiseen jää nykyään valitettavan vähän aikaa, mutta keikoilla soittaminenkin pitää taitoa yllä.

Uudella kiertueella kuullaan sointukiertohurvittelua

Lyytinen kertoo haastavansa itseään säveltämällä monimutkaisia kappaleita. Kunnianhimoa hänellä oli jo uransa alkupuolella. Lyytinen on kolunnut läpi vanhempaa tuotantoaan ympäri Suomea kiertävää Blueskuningatar-kiertuettaan varten.

– Vanhempia kappeleita on saanut treenata ihan tosissaan. Yhdenkin biisin lopussa on aikamoinen sointukiertohurvittelu, hän sanoo nauraen.

15 konsertin kiertue esittelee Lyytisen tuotantoa 20 viime vuoden ajalta. Lyytinen kertoo, että ajatus retrospektiivikiertueesta virisi viime marraskuussa julkaistun Blueskuningatar-elämäkerran myötä.

Musiikkitoimittaja Mape Ollilan kirjoittama kirja kertoo Lyytisen matkasta ja oman paikkansa löytämisestä bluesmaailmassa, jota miehet ovat hallinneet sata vuotta.

– Konserttikiertue kulkee käsi kädessä kirjan kanssa. Molemmat ovat sellaisia nostalgiapläjäyksiä. Konserteissa kuullaan jokaiselta tekemältäni levyltä vähintään yksi kappale, 15 albumia julkaissut Lyytinen sanoo.

Lyytisellä on kuusivuotiaat kaksospojat. Hän kertoo, että perhe-elämän ja uran yhdistäminen on aikamoista palapeliä.

– Onneksi lasten isällä on homma hallussa. Kun mamma on reissussa, pojat ovat isänsä luona. Kun tulen kotiin, olen heidän kanssaan. Tämä ei ehkä ole kaikkein perinteisin äidin rooli, mutta meillä on hyvä meininki ja kivaa kotona.

Erja Lyytisen konsertti kulttuuritalo Tempossa lauantaina 14. maaliskuuta.