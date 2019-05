Lähde Jyväskylään kannustamaan! — Mikkelin tyttöteatteri ja Mikkelin poikateatteri osallistuvat valtakunnalliseen Teatris 2019 -tapahtumaan tänä viikonloppuna

Nuori kulttuuri Teatris 2019 -tapahtumaa vietetään tänä viikonloppuna Jyväskylässä. Etelä-Savoa valtakunnallisessa teatterikatselmuksessa edustavat Mikkelin tyttöteatteri ja Mikkelin poikateatteri, jotka nousevat stagelle lauantaina iltapäivällä. Peräperää.

Ryhmät ovat tehneet yhteistyötä useaan otteeseen, mutta kuinka hyvin tytöt tuntevat pojat — ja toisinpäin?

On aika ottaa asiasta selvä.

Keväällä 2017 Mikkelin teatterissa esitettiin Kalahari, jossa molemmat ryhmät olivat mukana. Tekijät kohtaavat myös satunnaisilla improvisaatiokeikoilla ja esiintymismatkoilla, kuten nyt Jyväskylässä.

Ryhmät toimivat itsenäisinä, eikä heillä ole ollut mahdollisuutta perehtyä toistensa tuotantoon aivan läpikotaisin.

Tyttöteatterin Johanna Lampinen muistelee tutustuneensa Poikateatteriin yläasteella, käydessään katsomassa esityksen Pelkompleksi. Hän kertoo nähneensä ryhmän kaksi esitystä sekä useita improvisaatiokeikkoja.

— Me ollaan osallistuttu samoihin tapahtumiin, esimerkiksi improkeikoille niin, että molemmat ryhmät on olleet siellä esiintymässä. Keväällä meillä oli yhteis-show, jatkaa Saara Kosunen.

Vahvoja ryhmiä, rohkeita aiheita

Toistensa vahvuuksista ryhmäläiset pohtivat näin:

— Tytöt osaavat hienosti ottaa kantaa omaan sukupuoleen liittyviin asioihin. He uskaltavat myös täysin ilman pelkoa laulaa ja tanssia. Ne ovat asioita, joihin harvalla riittää rohkeutta, kuuluu arvio Poikateatterin suunnasta.

Tyttöteatterin Maikki Kaikkonen nostaa esiin poikateatterilaisten yhteishengen.

— He ovat selvästi tosi tiivis porukka ja heillä on hauskaa yhdessä. He osaavat ja uskaltavat heittäytyä. Ja he osaavat käyttää lavaa todella taitavasti hyväkseen.

Myös Poikateatterin näytelmiinsä valitsemat aiheet ja niiden käsittelytapa saavat arvostusta.

— He puhuvat aiheista, joista yleensä ajatellaan, että nuoret miehet ei puhu. Esimerkiksi surusta ja miehisyydestä ja kasvamisesta. Se on todella upeaa.

Tyttöteatterin uusinta esitystä yksi poikateatterilaisista kuvaa varsin vaikuttavaksi. Hän sanoo kuulleensa muualtakin kehuja esityksen sisällöstä ja tyttöjen hyvästä energiasta lavalla.

— Poikateatterista kuulee paljon hyvää. Osan mielestä me "vähän niiku kilpaillaan että kumpi ois parempi" — sen ei kuuluisi kyllä olla niin. Olen myös kuullut, että poikien esityksissä on todella paljon huumoria, ja se on aina hyvä. On tosi kiva nähdä, mitä kaikkea saa aikaan pienillä asioilla. Ei tarvitse kuin tuoda pari lamppua ja tuolia lavalle niin sillä tulee jo tosi hyvää jälkeä ja saadaan tunteita tuotua esille, pohtii Venla Hurskainen.

Molemmat ryhmät käyttävät devising-menetelmää ja sen on hyvin tekijöiden tiedossa. Devising-menetelmällä esitys rakennetaan ryhmän omista lähtökohdista ja ideoista, tarinallisuutta hyödyntäen. Ryhmistä Tyttöteatteri käyttää toisinaan valmista tekstiä.

On mahdollista, että nämä kaksi nuorisoteatteria tekevät vielä joskus yhteisen esityksen, jos ei muuta, niin ainakin jotakin improvisaatioon liittyvää.

Tyttöteatterin puolelta heitetään ajatus, että ryhmät todellakin voisivat kirjoittaa yhteisen näytelmän ja valmistaa sen esityskuntoon, musiikkeineen päivineen.

Teatris 2019 Jyväskylässä 24.-26.5.2019. Mikkelin tyttöteatteri: Äiti, minä pelkään itseäni, Huoneteatteri klo 15. Mikkelin poikateatteri: Nonline, Huoneteatteri klo 17.