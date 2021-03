Mikalon vuokrataloon Mikkelin Peitsarinkujalla maalataan ensi kesänä muraali

Vuokrataloyhtiö Mikalo maalauttaa toisen muraalin eli seinämaalauksen kiinteistöihinsä. Kaksi vuotta sitten Vesitorninkadulle valmistunut Väärät vermeet -teos saa jatkoa Peitsarinkujalle kesäkuussa maalattavasta muraalista.

– Saimme valtavan hyvää palautetta Vesitorninkadulle toteutetusta muraalista, joten haluamme ehdottomasti toteuttaa mahdollisuuksien mukaan uuden seinämaalauksen, kertoo Mikalon markkinoinnista vastaava Maija Ikonen tiedotteessa.

Muraalin toteuttajaksi on valittu taidekollektiivi SAV. Neljän taiteilijan ryhmä on luonut katutaidetta vuodesta 2013 lähtien ja tunnetaan myös nimellä Street Art Vantaa. Kaksi ryhmän jäsenistä, Essi Ruuskanen ja Maikki Rantala, toteuttavat Peitsarinkujan teoksen.

Uusi muraali tehdään Peitsarinkuja 9 A–B -talon etelänpuoleiseen seinään.

– Meillä oli kova pähkäily, mihin seinään teos maalattaisiin. Valittu paikka pilkistää Juvantielle ja lähemmin teosta pääsee ihailemaan Juvantietä reunustavalta kevyen liikenteen väylältä, Ikonen kertoo.

Asukkaat pääsevät osallistumaan suunnitteluun

Maalauksen suunnittelu toteutetaan yhteisöllisesti ja kuka vain voi osallistua siihen. Mikalo kerää nyt muistoja, tarinoita, urbaanilegendoja ja historiallisesti kiinnostavia faktoja Peitsarin kaupunginosasta. Taiteilijat ideoivat toteutettavan kuvan kertyvästä aineistosta.

Taru Hokkanen Vesitorninkadun teos näkyy kauas ja sitä on kiitelty paljon. Peitsarinkujan vuokratalojen betoni-ilme kevenee muraalin myötä ja maalaus lisännee myös kiinnostusta alueen asuntoihin.

Aikaa muisteluun on 22. maaliskuuta asti. Mikalon nettisivuilta www.mikalo.fi löytyy lomake, johon muistonsa voi kirjata. Tarinansa voi toimittaa myös paperilla Mikalon toimistoon. Avuksi otetaan myös sosiaalinen media ja jos koronatilanne sen sallii, järjestetään alueen asukkaille keskustelutilaisuus aiheesta.

Mikalolla on Peitsarinkujalla kahdeksan kolmikerroksista, vuosina 1979–1983 rakennettua kerrostaloa, joissa on yhteensä 150 vuokra-asuntoa. Talot on peruskorjattu 2000-luvun alkuvuosina.

Peitsarin alueella toimiva Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Hyvinvoiva asukas -hanke on mukana muraalin toteutuksessa.