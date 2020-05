Kun Taidekeskus Salmelan Tuomas Hoikkala soitti Eliya Zweygbergille tammikuussa, hän päätti heti suostua kesän nuoreksi taitelijaksi – Zweygbergin materiaali on metalliverkko, josta syntyy ainutlaatuista eläintaidetta

Zweygberg on tyytyväinen, että kesän näyttely järjestetään. Hän on työstänyt sitä varten kiireessä teoksia koko kevään ajan.

Kun yleisö koskettaa Eliya Zweygbergin teoksia, ensimmäinen reaktio on usein yllätys: miten niin pehmeältä näyttävä voikin olla niin kovaa, jopa terävää. Vastaus on materiaalissa. Zweygbergin teokset on tehty metalliverkosta.

– Ajattelen, että olen onnistunut työssäni, jos metalli vaikuttaa katsojasta pehmeältä, Zweygberg sanoo puhelimessa.

Zweygbergin teokset pääsevät kesällä esille Taidekeskus Salmelan kesänäyttelyssä. Zweygberg on kesän nuori taiteilija.

– Se on mielettömän hieno juttu, on kunnia päästä Salmelaan.

Taiteilija on itse tiennyt valinnasta jo tammikuusta lähtien. Taidekesän nuori taiteilija -valinta oli tarkoitus julkaista aikaisemmin, mutta koronakevät siirsi suunnitelmia.

Zweygberg on tyytyväinen, että kesän näyttely järjestetään. Hän on työstänyt sitä varten kiireessä teoksia koko kevään ajan. Kun Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala soitti Zweygbergille tammikuussa, hänellä oli iso tilaustyö kesken.

– Mutta vastasin, että totta kai ehdin kyllä tehdä kesäksi uusia töitä näyttelyä varten. Viimeinen työ valmistui perjantaina, ja vein teokset Salmelaan tiistaina.

Yhteen isoon metalliverkosta tehtyyn veistokseen kuluu helposti puolitoista kuukautta, sillä työ valmistuu hitaasti pala palalta. Metalliverkon työstäminen on käsityötä, fyysisestikin haastavaa.

Zweygberg nauraakin, että salilla ei tarvitse käydä treenaamassa käsiä.

– Luovassa tilassa en aina muista pitää taukoja, ja silloin riskinä ovat rasitusvammat. Tämä on melkoista vääntämistä, eikä haavoiltakaan aina voi välttyä.

Eläintenkouluttajasta taiteilijaksi

Innostus taiteeseen syttyi jo Zweygbergin lapsuudessa, sillä monet hänen sukulaisistaan ovat taiteilijoita. Metalliverkon Zweygberg löysi materiaalikseen 12-vuotiaana, kun hänen äitinsä toi maalta mukanaan puunsuojana ollutta hapettunutta metalliverkkoa ja antoi sen tyttärelleen työstettäväksi.

– Siinä viehätti arkisuus ja se, miten arkisesta voi tehdä taidetta. Savityöt saivat jäädä.

Zweygberg ei kuitenkaan opiskellut taiteilijaksi, vaan koetti harrastaa taidetta muiden töiden ohella.

– Kun tekee kahdeksan tuntia muuta työtä, luovuudelle ei jää aikaa. Kaikki lomat työstin verkkoja siinäkin määrin, että pienessä kaupunkikämpässä meinasi tulla parisuhderiitoja.

Eliya Zweygberg Taidekeskus Salmelassa nähdään kesällä tämä Eliya Zweygbergin tekemä Cheetah-niminen teos (metalliverkko ja kristalli, 2020). Muut Zweygbergin näyttelyä varten tekemät teokset paljastetaan vasta Salmelan näyttelyssä.

Jos Legon päälle astuminen tekee kipeää, voi vain kuvitella, miltä tuntuu astua törröttävän metalliverkon kulmaan.

Neljä vuotta sitten Zweygberg siirtyi täysipäiväiseksi yrittäjä-taiteilijaksi.

– Opiskelin eläintenkouluttajaksi, mutta huomasin viihtyväni parhaiten taiteen parissa. Ajattelin kokeilla, miten käy.

Tällä hetkellä suurin osa Zweygbergin tekemistä töistä on tilaustöitä. Esimerkiksi ennen Salmelan näyttelyyn tehtyjä teoksia syntyi asiakkaan toiveesta iso Cthulhu-kauhuhahmo.

– Sellaista en varmasti olisi itse alkanut tehdä, mutta se oli ihan hirveän mielenkiintoista. Hahmossahan yhdistyvät ihminen, mustekala ja lohikäärme.

Erikoinen lapsi

Inspiraatio Zweygbergin taiteeseen kumpuaa eläimistä ja luonnosta sekä eettisistä kysymyksistä eläinten ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tämäkin on lapsuuden peruja.

– Niin kauan kuin muistan, eläimet ovat olleet lähellä sydäntäni. Aikana ennen nettiä luin lähikirjaston eläinkirjat monta kertaa läpi, ja luonnontieteellinen museo oli lempipaikkojani.

Zweygberg myöntää, että hän saattoi olla hieman erikoinen lapsi, joka kulki omassa kuplassaan. Mielikuvituskaverikin kun sattui olemaan sapelihammastiikeri.

Teoksillaan Zweygberg haluaa kiinnittää huomiota myös uhanalaisiin eläimiin ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

– Jos pystyn tuomaan töissäni esille edes pienen osan luonnon mielettömästä kauneudesta ja monimuotoisuudesta siten, että katsojalla syttyy halu mennä luontoon itsekin, taide on tehnyt tehtävänsä.