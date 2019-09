Bänditausta on auttanut keikkojen järjestämisessä. Arkistojuttu julkaistiin alun perin 2009.

Musiikki on ollut pienestä pitäen Jukka Holmstedtin elämän keskipiste. Kuvioihin on kuulunut myös urheilua, opiskelua ja lähihoitajan töitä, mutta musiikin pariin 27-vuotias rockmies on palannut aina.