Mikkelin teatteri etsii jo uutta johtajaa Katriina Honkasen seuraajaksi — "Meillä on haussa taiteellinen talousihminen"

Mikkelin teatterin nykyinen johtaja Katriina Honkanen on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä syyskuun lopussa ja uusi johtaja on haussa. Vaatimuksena on sekä muodollinen että käytännön pätevyys.

— Meillä on haussa taiteellinen talousihminen, kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Marjukka Tikka tiivistää. Hän on ollut valitsemassa nykyisen lisäksi teatterin kahta aiempaa johtajaa.

Johdettavanaan uudella pomolla on vakituisesti nelisenkymmentä teatterilaista.

Tikan mukaan vaatimukset uudeksi johtajaksi ja tehtävän kesto on hakuilmoituksessa tarkoituksella jätetty väljiksi, koska asioista voidaan aina neuvotella. Kolmen vuoden määräaikaisuus on yleinen käytäntö alalla, mutta esimerkiksi lasten koulunkäyntiin liittyvistä syistä nelivuotinen sopimus voi olla valittavalle hakijalle sopivampi.

Omia ensi-iltoja talossa on vuosittain 5—6 ja katsojia käy noin 40 000 vuodessa.

— Ennen johtajat olivat teattereissa hautakivi-sopimuksilla ja näyttelijät kiersivät, nykyään se on päinvastoin, Tikka sanoo.