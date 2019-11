Mikkeliläinen Henri Kettunen on ammatiltaan oluenkeittäjä — Hän keittää, seuraa ja kirkasta olutta ja kasvattaa esimerkiksi hiivaa

Oluenkeittäjällä ei ole Suomessa omaa ammattitutkintoa. Henri Kettunen on koulutukseltaan ympäristöteknologian insinööri.

Mikkeliläisen Saimaa Brewing Companyn oluenkeittäjä Henri Kettunen (28) millainen on työkuvasi oluenpanossa?

– Keitän olutta ja siideriä, seuraan käymistä ja käymisen jälkeen kirkastan oluen. Sen lisäksi teen mikrobiologisia analyyseja pakatuista tuotteista. Teen myös tiettyihin tuotteisiin kuivahumalointeja käymistankkeihin eli lisään mausteeksi humalaa. Myös hiivan kasvatus kuuluu tehtäviini. Työ on hyvin monipuolista eikä pelkkää oluenkeittämistä.

Kauanko olet ollut alalla?

– Tulin keittäjäksi 2018 tammikuussa. Lähdin mukaan tavallaan rakkaudesta lajiin, kun oluen paneminen on aina kiinnostanut. Koulutukseltani olen ympäristöteknologian insinööri (AMK). Oluenkeittäjällä ei ole Suomessa omaa ammattitutkintoa.

Juotko itse olutta?

– Kyllä juon. Olut on ollut harrastuksena kymmenisen vuotta ja maistelen mahdollisimman monipuolisesti erilaisia oluita.

Miten oluen valmistus tapahtuu?

– Prosessi alkaa maltaan rouhinnalla. Sen jälkeen alkaa mäskäys, jossa maltaista uutetaan sokerit veteen ja syntyy vierre. Vierre siivilöidään, keitetään, selkeytetään, jäähdytetään ja hiivataan käymistankkiin. Siitä alkaa oluen kaksiosainen käymisvaihe, pääkäyminen ja varastokäyminen. Sen jälkeen päästään kirkastamaan ja pakkaamaan tuote.

Kauanko valmistusprosessi kestää?

– Yksi keitto mäskäyksestä käymistankkiin vie aikaa noin 12 tuntia. Pienessä 60 hehtolitran tankissa se kestää 12 tuntia. 120 hehtolitran tankeissa keitot vievät noin 18 tuntia.

Mikä on oluenpanemisen kriittisin vaihe?

– Hygienia on oluen valmistuksessa äärimmäisen tärkeää. Pesuja tehdään paljon ja moneen kertaan. Jäähdytysvaihe on kriittinen, koska keitossa sterilisoitu sokeripitoinen vierre on pöpöille ihanteellinen kasvualusta. Sen takia haluamme jäähdyttää sen nopeasti haluttuun lämpötilaan käymistankkiin turvaan käymään nimenomaan panimohiivalla.

Voiko koko erä mennä pilalle?

– Periaatteessa voi. Silloin menee koko tankillinen pilalle eikä siitä voi pelastaa mitään.

Millaisia työvuoroja oluenkeittäjä tekee?

– Keittämössä on kolmivuorotyö. Meidän työvuoromme ovat kello 6 – 14, 14 – 22 ja 22 – 06.

Mikä on työssä haasteellisinta?

– Tarkan hygienian lisäksi hiiva on elävänä organismina erityisen herkkä lämpötilan vaihteluille. Se voi jopa kuolla väärissä olosuhteissa.