Poliisi: Kaksi mikkeliläistä miestä välitti kilon amfetamiinia Mikkelin keskustassa – Molemmilla vanhaa huumetaustaa

Poliisi on kuulustellut kymmeniä muitakin epäiltyjä ja takavarikoinut tuhansien eurojen arvosta varastettua omaisuutta.

Poliisi kertoo paljastaneensa Mikkelissä toimineen huumausaineiden myyntiorganisaation. Esitutkinta on saatu päätökseen ja asia siirretty syyttäjälle syyteharkintaan.

Poliisi epäilee kahden mikkeliläisen miehen välittäneen vajaan vuoden aikana yli kilon verran amfetamiinia Mikkelin alueelle. Tutkinnan aikana on tosin kuulusteltu myös noin viittäkymmentä muuta huume- ja omaisuusrikoksista epäiltyä, kertoo rikoskomisario Jaska Immonen.

Ainetta on välitetty yleisillä paikoilla Mikkelin keskustassa. Immonen ei lähde yksilöimään mitään tiettyä paikkaa vaan puhuu keskustan alueesta. Siihenkään hän ei ota kantaa, mistä välittäjät ovat aineen saaneet.

Pääepäillyillä huumetaustaa

Esitutkinnan aikana suoritetuissa etsinnöissä poliisi on takavarikoinut amfetamiinia noin 500 grammaa. Sen arvo olisi katukaupassa arviolta 15000 - 25000 euroa. Tämän perusteella poliisi epäilee, että huumausaineen myymisestä on syntynyt rikoshyötyä kymmeniätuhansia euroja.

– On tämä Mikkelin mitassa isohko kokonaisuus, kun katsotaan huumeen arvoa ja henkilömäärää, Immonen luonnehtii.

Poliisilla on tutkinnan aikana ollut vangittuina kaksi mikkeliläistä miestä. Heitä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta. Immonen ei yksilöi miehiä sen tarkemmin eikä kerro edes heidän ikiään, mutta aikaisempaa huumetaustaa heillä on.

Miehet on tutkinnan jälkeen vapautettu. Immosen mukaan asiaa on arvioitu ja katsottu, ettei pakenemisen vaaraa ole.

Varastettua tavaraa epäiltyjen asunnoista

Samassa esitutkinnassa on ollut mukana myös noin 30 omaisuusrikosta. Etsinnöissä on takavarikoitu ampuma-aseita ja anastettua omaisuutta, jota on myös saatu palautettua oikeille omistajille.

Etsinnät ja takavarikot on tehty kahden pääepäillyn yksityisasunnoissa. Immosen mukaan omaisuusrikoksia on tehty useamman vuoden aikana ja eri puolilla Mikkelin aluetta. Saaliin joukossa on esimerkiksi perämoottoreita, moottorisahoja ja muita työkoneita.

– Niitä on voitu viedä sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä. Varastetun omaisuuden arvo on tuhansia euroja. Tutkintanimike on törkeä kätkemisrikos.