Mikkelin pääkirjaston yläkerran vessa jouduttiin poistamaan käytöstä — Asiakkaiden epäillään käyttäneen huumeita wc-tiloissa

Mikkelin pääkirjaston yläkerran wc-tilat ovat olleet poissa käytöstä jo jonkin aikaa, koska tiloissa on epäilty olevan huumausaineiden käyttöä.



Mikkelin kaupungin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen vahvistaa, että vessasta on löytynyt huumausaineiden käyttövälineistöä. Asiasta on myös ilmoitettu poliisille.

Launosen mukaan kirjaston yläkerran wc-tilat ovat poissa käytöstä toistaiseksi. Erilaisten tapahtumien yhteydessä wc-tilat kuitenkin voidaan ottaa käyttöön.



Huumeidenkäyttö on viime aikoina puhuttanut Mikkelissä. Keskustelua varten perustettiin hiljattain Facebook-ryhmä Children protected against drugs and alcohol. Ryhmään liittyi nopeasti lähes tuhat jäsentä.

Huumeiden käyttö julkisissa tiloissa on poliisille tuttu ilmiö myös Mikkelissä, Itä-Suomen poliisin konstaapeli Antti Kirves.

— Ilmiö ei ole uusi, eikä ole lisääntynyt, Kirves toteaa.



Ilkivallan ja sotkemisen ohella juuri huumausaineiden käyttö on usein syynä sille, että kauppakeskuksissa ja muilla julkisilla paikoilla olevat wc-tilat varustellaan toimimaan poleteilla tai rahalla.



Suonensisäisten huumeiden käyttöä on vaikeutettu joissakin vessoissa sinisillä ultraviolettivaloilla. Tapa oli yleinen etenkin 90-luvulla.