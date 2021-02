Tiistai-illan testaukset paljastivat 16 uutta koronatapausta Mikkelistä – Sairastuneita on niin Essoten työntekijöissä kuin Keskusbaarin asiakkaissa

Tiistai-illan aikana tehdyissä laajoissa testauksissa löytyi Mikkelistä kaikkiaan 16 positiivista koronatestin tulosta, Essote tiedottaa. Monet tapauksista ovat vielä oireettomia.

Testaukset liittyvät tiistaina paljastuneisiin kahteen laajaan koronatartuntojen ketjuun Essoten alueella.

– Toisessa ketjussa on valitettavasti sairastunut työntekijöitä ja asiakkaita Essoten kolmesta eri yksiköstä. Altistuneet on asetettu karanteeniin ja sairastuneet eristetty osastohoitoon. Tästä ketjusta tulee todennäköisesti vielä lisää sairastumisia karanteenissa olijoiden joukosta, arvioi Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Tartuntoja löytyi Essoten yksiköistä Mikkelin lähikuntoutusosastolta, Mikkelin keskussairaalan päivystysosastolta ja Mikkelin jaksohoito-osastolta.

– Potilas- ja työntekijätartunnat osastoilla aiheuttavat aina poikkeusjärjestelyjä, mikä puolestaan syö resursseja ja voi tarkoittaa aikojen siirtelyä. Terveydenhuollon kuormitus on ollut kovilla jo pitkään. Tilanne on vaatinut paljon venymistä henkilökunnalta, Seppälä harmittelee.

Keskusbaarin asiakkaita kehotetaan koronatestiin

Toinen suurehko tartuntaketju liittyy mikkeliläiseen Keskusbaariin, joka tunnetaan myös lyhenteestä KB.

– Baarissa asioineilta on löydetty kaikkiaan kuusi tartuntaa. Valitettavasti valtaosaa siellä käyneistä ei kuitenkaan ole tavoitettu, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Essoten koronalääkärit kehottavat kaikkia, jotka ovat käyneet Keskusbaarissa perjantaina 12.2., lauantaina 13.2., sunnuntaina 14.2. tai maanantaina 15.2., hakeutumaan koronatestaukseen Päivystysavun numeron 116117 kautta.

– Lisäksi heidän kaikkien tulisi välttää kaikkia sosiaalisia kontakteja seuraavan 10 vuorokauden ajan ja neuvotella työnantajien kanssa etätyömahdollisuudesta, Gärdström sanoo.

Katso koronalle altistumisen paikat täältä.

Tartuntoja löytyy todennäköisesti lisää

Kahdesta tartuntaketjusta nimenomaan baarialtistuminen on huolestuttavampi.

– Jos mietitään tilannetta, jossa epidemia karkaisi käsistä, niin baarialtistuminen on ongelmallisempi. Meillä ei ole vielä tietoa, millainen tilanne on ja miten laajasti tartunnat ovat levinneet. Onko vain nuo kuusi tapausta vai onko niitä enemmän? Seppälä pohtii.

Sen sijaan toinen tartuntaketju on hallinnassa ja uusia tapauksia tulee todennäköisesti jo karanteenissa olevien joukosta. Väestölle laajempaa riskiä tuskin on.

Baarin tartuntaketjun jäljitystä haittaa erityisesti se, ettei suurinta osaa baarissa asioineista ole tavoitettu.

– Jos on tartunta koulussa tai työpaikalla, niin saamme sieltä listan, ketä on ollut paikalla. Mutta ei ravintoloilla ole asiakkaista mitään rekisteriä, josta näkisi mihin aikaan joku on ollut siellä. Se vaikeuttaa jäljitystä, Seppälä toteaa.

Koska altistumisen mahdollisuus on erityisen suuri, kehotetaan kaikkia baarissa altistumisaikana asioineita testeihin ja eristäytymään, vaikka oireita ei olisi.

– Todetuissa tartunnoissa oli useampia oireettomia, jotka saatiin kiinni satunnaisseulonnoissa. Siksi kaikkien baarissa asioineiden pitäisi käydä testissä, käyttää maskia ja eristäytyä, Seppälä toteaa.

Seppälä uskoo, että tartuntoja löytyy todennäköisesti lisää lähipäivinä. Kun tartuntoja löytyy lisää, todennäköisesti myös altistumispaikkojen määrä kasvaa.

– Pahoin pelkään, että tartuntoja voi tulla paljonkin. Toivottavasti olen väärässä, koska silloin altistumisia voi olla muuallakin. Siksi myös altistumispaikkoja on hyvä käydä tarkistamassa säännöllisesti ja katsoa, onko voinut itse altistua.

Päivitetty Santeri Seppälän kommenteilla 17.2. kello 11.13.