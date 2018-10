Yhdistyneiden kansakuntien perustamispäivä 24.10. on kansainvälinen YK:n päivä. Kysyimme Mikkelissä, vieläkö YK:lla on merkitystä.

Mikkeliläisen Matti Hännisen mielestä YK:n merkitys on tullut entistä tärkeämmäksi.

– Tarve YK:lle on nyt suurempi, vaikka arvovalta on heikentynyt. YK:n olemassaolo antaa levottomaan maailmaan toivonkipinän. Valitettavasti YK:n turvaneuvosto on hampaaton.

– YK:n humanitaariset järjestöt ja niiden työ ovat tärkeitä. Ne tekevät hyvää työtä ja ovat monessa maassa tärkeässä roolissa tuodessaan koulutusta ja apua. Yhdessä on aina enemmän kuin yksin, Matti Hänninen sanoo.

Heidi Oinonen ja Antti Väisänen ovat sitä mieltä, että maailmassa on tilaa auttamiselle.

Heidi Oinonen Joensuusta ja Antti Väisänen Mikkelistä pahoittelevat YK:n arvovallan vähenemistä, vaikka järjestöllä on ollut iso merkitys.

– USAn suhtautuminen YK:hon on syönyt sen arvovaltaa. Kuitenkin maailmassa on kysyntää YK:n kaltaiselle koko maailman kattavalle järjestölle ja sen rauhanturvatyölle. Toisaalta tehtävät ovat jo niin kalliita ja tarvetta on paljon, että onko Suomella varaa pian siihen.

– YK:n panostukset lasten auttamiseen on siinä suhteessa tärkeämpää. Lapset ovat syyttömiä sotiin. He joutuvat kriiseissä kärsijän rooliin. Maailmassa on tilaa auttamiselle, Heidi Oinonen ja Antti Väisänen sanovat.

Ilkka Asikainen Juvalta osallistuu lasten auttamiseen köyhissä ja puutteellisissa oloissa.

– Kanavoin oman apuni Kirkon Ulkomaanavun kautta Pietarin katulapsille sekä Afrikkaan ja Aasiaan. Omaa kummilasta köyhissä maissa minulla ei ole.

– YK:n arvovalta on rapissut vuosien saatossa. Seurasin netin kautta YK:n yleiskokousta. Siellä kehuttiin itseä ja haukuttiin muita. Sellainen tunnelma ei nosta YK:n arvovaltaa. Sen sijaan YK:n lasten- ja koulutuksen järjestöillä on maailmassa merkitystä, Ilkka Asikainen summaa.

Ilkka Asikainen lahjoittaa Kirkon Ulkomaanavulle.

Mikkeliläisen Toivo Ruotsalaisen mielestä YK on tarpeellinen ja välttämätön, vaikka sen ote maailman asioihin on syvässä kriisissä.

– Maailman yhteinen poliittinen tahto on YK:ssa pahasti hakusessa. Luulin jo, että blokkiutuminen on katoamassa, mutta se nostaakin päätään. Mitä enemmän maailmassa on yhteisiä asioita, sen paremmin se turvaa maailmanrauhaa.

– Osallistun auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun ja Rotary-järjestön kautta. Köyhissä maissa koulutus, sairaanhoito ja kriisiapu ovat tärkeitä. Meidän on ylläpidettävä tätä tietoisuutta, että ihmisten mielet avautuvat auttamiseen, Toivo Ruotsalainen sanoo.

Toivo Ruotsalainen harmittelee, että maailman yhteinen tahto on YK:ssa hakusessa.

Korjattu otsikkoon ja kuvatekstiin Matti Hännisen nimi 24.10. kello 15.59.