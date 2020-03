Iloisen Langan Taina Hihnalasta tuli käsityöläinen jo äidinmaidosta: "Työ on ihanan vaihtelevaa"

Artesaani Taina Hihnala (50), miten sinusta tuli käsityöläinen ja yrittäjä?

– Käsityöt tulivat minulle tärkeiksi lapsuuden kodissani. Äitini kutoi paljon kangaspuilla ja se innosti minutkin käsitöiden pariin. Harrastuksesta tuli ammatti vähän vahingossa. Opiskelin tekstiiliartesaaniksi kymmenen vuotta sitten. Myöhemmin aloitin yrittäjän ammattitutkinto-opintoja Esedussa ja tein yhden opinnäytetyöni käsityö- ja askarteluliike Aspolan liiketoiminnan kehittämisestä. Olin ollut siellä aikaisemmin työharjoittelussa. Kun Aspolan yrittäjä Vuokko Korhonen jäi eläkkeelle, olin valmis jatkamaan perinteikästä käsityöliikettä lokakuussa 2018. Omistajavaihdoksen jälkeen liikkeen nimi vaihtui Iloiseksi Langaksi.

Mitä uutta Iloinen Lanka & Askartelu tarjoaa?

– Käsityöelämyksiä ja uusia ideoita käsitöiden ja askartelun parissa. Perinteisten käsityö- ja askartelutarvikkeiden lisäksi valikoimissa on akryylimaaleja, tekstiilivärejä, mosaiikki- ja korutarvikkeita.

Millaista työsi on?

Toimin välittäjänä, jos tekijät etsivät kohdetta, jonne voi lahjoittaa käsitöitä.

– Ihanan vaihtelevaa! Tällä hetkellä teen ensimmäistä inventaariota 1,5 vuoden toiminnan jälkeen. Toimistotöitä ja laskutusta teen aamuisin. Asiakaspalvelu on kaikkein mieluisinta. Suunnittelemme usein yhdessä asiakkaan kanssa miten ja millaisilla materiaaleilla hän saa haluamansa lopputuloksen.

– Käsityökursseja on tulossa keväämmällä. Kerran kuukaudessa on järjestetty Iloisen Langan Siideriä ja silmukoita -ilta. Jokainen tuo omat työnsä tullessaan ja välillä meillä on yhteinen teema. Toimin myös välikätenä, jos tekijät etsivät kohdetta, jonne voi lahjoittaa käsitöitä. Virkkasimme yhdessä isoäidin neliöistä kolme peittoa, jotka lahjoitimme Mikkelin uuteen turvakotiin. Essoten neuvolapalvelut ovat saaneet vauvojen villasukkia.

Mikä työssäsi on parasta?

– Asiakkaat. Tässä työssä saa käyttää luovuutta, niin että löytyy eri vaihtoehdoista se paras. On mukavaa, kun asiakkaat tulevat näyttämään valmiita töitään. Niitä on esillä Iloisen langan Instagramissa ja Facebookissa. Pyrin pitämään myymälän valikoimassa erilaisia tuotteita ja aina voidaan tilata, jos täältä ei löydy.

Entä haastavinta?

– Tuotevalikoiman pitäminen määrältään sopivina, ja kuitenkin erilaisena ja erottuvana, luo sopivasti haastetta.