Jo kolmas Lappeenrannan Kultakellon murrosta epäillyistä palasi Suomeen — Poliisi otti miehen kiinni sunnuntaina, käräjäoikeus vangitsi tiistaina

Yksi Lappeenrannan Suomen Kultakello -liikkeen syyskuisen murron epäillyistä on vangittu tänään tiistaina Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Asia selviää käräjäoikeuden vangitsemispäätöksestä.

Poliisi otti ulkomaalaisen miehen kiinni sunnuntaina aamupäivällä Suomessa. Rikoskomisario Tuomas Pöyhönen Kaakkois-Suomen poliisista on vaitonainen kiinnioton yksityiskohdista. Hän ei kommentoi, missä päin Suomeá epäilty tavattin.

—Pääasia, että henkilöt jäävät kiinni ja rikokset selviävät. Hänet otettiin kiinni poliisitoiminnan seurauksena.

Kaksi muuta neljästä epäillystä jäi kiinni lokakuun alussa Pirkanmaalla, kun he olivat palanneet takaisin Suomeen.

Pöyhönen ei halua arvioida, miksi tekijät ovat palanneet Suomeen. Aiemmin poliisi on kertonut miesten poistuneen maasta heti murron jälkeen.

Joka tapauksessa paluu hieman ihmetyttää.

—Ehkä he ovat katsoneet, että todennäköisesti riski jäädä kiinni on pieni. Onneksi poliisilla on hyvät yhteistyöverkostot.

Epäillyt kertoneet kuulusteluissa tekemisistään

Yksi neljästä epäillystä jatkaa vielä pakoaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen kertoi perjantaina poliisin odottavan vastausta pyyntöön lähteä suorittamaan esitutkintaa epäiltyjen kotimaahan. Tuossa vaiheessa epäillyn kiinniottamisesta ei vielä ollut tietoa.

—Roolina olisi olla tiedon välittäjänä lähtö- ja kohdemaan välillä. Mitään toimivaltaa ei ulkomaisilla virkamiehillä ole tehdä etsintää.

Heinonen kertoo, että poliisi odottaa vastausta pyyntöön lähiaikoina. Muuten esitutkinta on edennyt hyvin.

—Epäillyt ovat kertoneet yksityiskohtaisesti tekemisistään.

Myös maanantaina vangittua miestä on päästy kuulustelemaan. Kaikki kolme tähän mennessä murrosta kiinniotettua miestä ovat syntyneet 1980-luvulla.

Heitä epäillään törkeän varkauden lisäksi moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.

Rikoksesta epäillyt miehet ajoivat liikkeen eteen henkilöautolla ja rikkoivat liikkeen oven ikkunan lekalla aamuyöllä 11. syyskuuta. Auto oli varastettu Mikkelin Ristiinasta. Murtautujat saivat saaliikseen huomattavan määrän kelloja.