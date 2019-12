Teemu Henritiukselle kahden vuoden jatko Jukureihin

All Over Press / Jaakko Stenroos

Jukurit ja keskushyökkääjä Teemu Henritius ovat solmineet kahden vuoden jatkosopimuksen. Henritius, 26, pysyy Jukureissa näin ollen kevääseen 2022 saakka.

Henritius on kehittynyt Jukureissa tasaisesti. Kausi 2015—2016 toi Mestiksessä kovat tehopisteet ja liigassa Henritiuksen rooli on kasvanut tasaiseen tahtiin. Tällä kaudella Henritius on tehnyt 30 liigaottelussa 5+8=13 tehopistettä, joten viime kaudella syntynyt uran piste-ennätys (18) on rikkoutumassa, mikäli tahti pysyy samana.

— Uskon, että Mikkeli on oikea paikka kehittyä yhdessä joukkueen kanssa seuraavalle tasolle, Henritius sanoo Jukurien tiedotteessa.

Jukurien urheilujohtaja Jukka Holtari pitää Henritiusta klassisena kahden suunnan sentterinä. Henritius on Jukurien senttereistä toiseksi paras aloittaja ja kerää myös runsaat peliminuutit (keskimäärin 17 min, 45 s) ottelua kohden.

— Hän on kyennyt kehittymään ja parantamaan peliään joka kausi, ja hän kehittyy edelleen. Henritius on monipuolisuudessaan ja luottavuudessaan joukkueelle erittäin tärkeä yleispelaaja. ”Tintti” on hämmästyttävällä tavalla aina hyväntuulinen, ja hyvä energia tarttuu myös muihin pelaajiin, Holtari sanoo Jukurien tiedotteessa.

Jukureilla on ensi kaudeksi sopimukset maalivahtien Sami Rajaniemen ja Eetu Randelinin (2022) kanssa. Puolustajista ensi kaudella Jukurien vahvuuteen kuuluvat Jakub Galvas, Jaakko Haarti (optio 2022), Ville Hyvärinen, Samuel Kemppainen (optio 2022), Mikko Kokkonen, Axel Rindell ja Aleksandr Jakovenko. Hyökkääjistä kaudelle 2020—2021 sopimus Henritiuksen lisäksi on Heikki Huttusella, Ville Leskisellä ja Julius Vähätalolla.