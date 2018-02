Attendon Itä-Suomen aluejohtaja ihmettelee: ”Miksi koulutettu hoitaja ei voi kattaa yhdessä asiakkaan kanssa pöytää?” Attendo Lavilanhovin johtaja Kim Ilvosen mukaan yksikön henkilöstömitoitus on ollut yli laatusuosituksen tason, vaikka hän myöntää työssä tulevan aika ajoin kiire. Vesa Vuorela Attendo Lavilanhovin johtaja Kim Ilvosen mukaan Silkkitie Oy:n kautta tulevat siivoojat siivoavat yhteiset olotilat päivittäin, asukkaiden asunnot kerran viikossa.

Attendon Itä-Suomen aluejohtaja Anne Flinkin mukaan hoitajien työ on yhä enemmän asiakkaiden arjessa avustamista.

— Mitä enemmän menemme valinnanvapauteen ja kevyempään palveluasumiseen, sitä enemmän hoivakodin arkeen kuuluu kodinhoidollisia tehtäviä, Flink sanoo.

— En ymmärrä, miksi koulutettu hoitaja ei voi kattaa yhdessä asiakkaan kanssa pöytää?

"Ei laitoshuoltajia voi olla erikseen 24/7"

Keittiöhenkilöstö tekee hoivakodin ruoat, mutta hoitajien tehtäviin kuuluu ruoan jakaminen asukkaille viisi kertaa päivässä. Hoitajat avustavat vanhuksia ruokailussa ja soseuttavat ruoan osalle heistä. Lisäksi hoitajat siivoavat asukkaiden ruokailun jäljet.

— Ympärivuorokautisessa hoivassa tehdään kodinomaista työtä asukkaiden kotona. Ei laitoshuoltajia voi olla erikseen 24/7, Ilvonen sanoo.

— Henkilöstömitoituksemme on ollut toimilupien mukainen ja yli laatusuosituksen tason. Työssä on varmasti aika ajoin kiirettä, mutta Attendon oman asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä elämäänsä hoivakodissa.

Ilvonen sanoo ymmärtävänsä liiton kannan ja kuuluvansa itsekin sairaanhoitajana Tehyyn.

— Ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, että kun ihmisten kodeissa tarjotaan palvelua, joudutaan tekemään monenlaisia hommia. Jos jokainen hoivakodin ammattiryhmä keskittyisi valvomaan sitä, mitä kukin saa tehdä tai ei saa tehdä, asukkaiden arki ei toimisi.

"Hinnat nousisivat, jos henkilökuntaa olisi enemmän"

Lavilanhovin toimiluvan määrittelemä hoitajamitoitus on 0,53.

— Yhteensä koko talossa 12—13 hoitajaa tulee arkiaamuihin ja kahdeksan arki-iltoihin. Viikonloppuaamuisin ja -iltaisin on kahdeksan hoitajaa. Jokaisessa yössä on kaksi hoitajaa. Työntekijöiden lisäksi meillä on jatkuvasti lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita.

— Aina voisi olla enemmän henkilökuntaa, mutta kaikki asiat tulevat meillä hyvin hoidettua. Hinnat nousisivat, jos henkilökuntaa olisi enemmän, Ilvonen sanoo.

Lähihoitajat pyörittävät viikonloppuisin hoivakoteja

Essoten mukaan tehostetussa ja tavallisessa palveluasumisessa sairaanhoitajan on oltava henkilöstömitoitukseen laskettavissa tehtävissä arkipäivisin aamu- tai iltavuorossa.

Essote ei edellytä, että sairaanhoitaja kuuluisi mitoitukseen viikonloppuisin. Silloin lähihoitaja voi olla vastuussa asukkaista. Essoten mukaan heillä on toimintaohje siitä, miten äkillisissä tilanteissa tulee toimia.

Hoito- ja laitosapulaiset tai hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä saa vastata lääkityksistä.

Essote katsoo, että henkilöstö on sijoitettava eri työvuoroihin siten, että kaikissa vuoroissa on koulutettuja työntekijöitä.

— Poissaolevien työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla. Henkilöstö on jaettava työvuoroihin siten, että asiakkaiden mahdollisuus normaaliin elämään turvataan kaikkina vuorokauden aikoina, sanoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.