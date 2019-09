Psykologi Hannele Karhu opettaa lempeyttä — "Meillä kaikilla on vaikeuksia, mutta emme ole yksin niiden keskellä"

Työterveyspsykologi ja psykoterapeutti Hannele Karhu, millainen on tyypillinen työpäiväsi?

— Perustyötäni on yksilövastaanotto, mutta tavanomaista työpäivää ei oikeastaan ole. Työni vaihtelee paljon yksilöasiakastyöstä tiimipalavereihin ja työyhteisötyöhön, kuten luentoihin. Yllättävän paljon on myös aikataulujen sumplimista sekä suunnittelu- ja valmistelutyötä.

Mikä sai sinut kiinnostumaan psykologiasta?

— Kuulin yhdeksännellä luokalla oppiaineesta psykologia, ja että siinä tutkitaan ihmismieltä ja keskitytään ihmisten auttamiseen. Otin lukiossa kaikki psykologian kurssit ja pääsin sitten lukemaan psykologiaa Helsingin yliopistoon. Minua kiehtoi psykologiassa alusta saakka sen monipuolisuus tieteenä ja ammattina.

Mikä sai sinut opiskelemaan myös psykoterapeutiksi?

— Ensinnäkin halusin osata auttaa ihmisiä paremmin. Halusin myös syventää omaa ammattitaitoani. Psykoterapeutin pätevyys tuo työhön lisää osaamista, ja tukee asiakkaiden auttamista. Tämä suojaa samalla myös omaa jaksamista.

Mainitset kotisivuillasi itsemyötätunnon, mitä se tarkoittaa käytännössä?

— Itsemyötätunto on tietoista läsnäoloa hetkessä. Tärkeää on idea jaetusta ihmisyydestä ja sen ymmärtäminen, että meillä kaikilla on vaikeuksia, mutta emme ole yksin niiden keskellä. Itsemyötätunto on myös ystävällisyyttä itseä kohtaan.

Mikä on työssäsi haastavinta?

— Varmastikin riittämättömyyden tunne, sillä tässä työssä ei tule koskaan valmiiksi. Aina on tunne siitä, että voisi osata enemmän. Tärkeää onkin osata seuloa olennainen kaikesta mahdollisesta koulutuksesta. Haasteita kohdatessa on myös tärkeää nojata kollegoiden ja työnohjauksen tukeen. Hyvä on myös muistaa, että aina ei löydy ratkaisua. Tässäkin auttaa itsemyötätunto.

Mikä on parasta ammatissasi?

— Uusien oivallusten ja näkökulmien anto ihmisille sekä lempeyden opettaminen asiakkaille heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Kynnys psykologille tuloon on korkea, joten on hienoa, kun ihmiset uskaltautuvat astumaan sen yli ja luottamus syntyy.