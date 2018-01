Tanja Yin ja Outi Martikainen ovat kumpikin synnyttäneet kaksi lasta kotona — Kätilö: "Järki on oltava päässä kotisynnytyksiä suunniteltaessa"

Naisten mielestä synnyttäminen on luonnollinen tapahtuma, josta keho suoriutuu parhaiten, kun synnyttäjä tuntee turvallisuutta ja on rentoutunut. Naistentautien ylilääkäri sanoo, että yllätyksiä voi tulla synnytyksen aikana ja sen jälkeen ja siksi sairaalasynnytys on virallinen suositus.