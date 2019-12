Puumala kiirehtii lotjan siirtoa — Alus halutaan pois maisemaa pilaamasta

Puumalassa Lietveden sillan alle hylätty lotja yritetään saada pois maisemaa pilaamasta ennen talven tuloa.

Siirtokehotus ei vielä johtanut toimenpiteisiin määräajassa, marraskuun loppuun mennessä.

Puumalan tekninen lautakunta käsitteli maanantaina jatkotoimia asiassa.

Lautakunta päätti määrätä jätelain nojalla omistajaa siirtämään lotjan 14 vuorokauden kuluessa.

Kunta kuulee omistajaa ja muistuttaa teettämisuhasta. Se tarkoittaa, että siirto teetetään omistajan kustannuksella, ellei määräystä noudateta.

Alus on huonokuntoinen

Lotja hinattiin Lietveden sillan alle Anttolasta loppukesällä.

Puumalan kunta kehotti lokakuussa omistajaa siirtämään aluksen paikkaan, jossa se ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Kunnan tekninen lautakunta teki myös rikosilmoituksen asiasta.

Viranomaistiellä etenemistä on hidastanut se, ettei haastemies ole saanut virallista tietoa hallintopakosta toimitettua omistajalle.

Ympäristösihteeri Timo Hämäläinen sanoo olleensa puhelimitse yhteydessä lotjan omistajaan ja kertonut lautakunnan lokakuisesta siirtokehotuksesta. Puhelinkeskustelu ei kuitenkaan riitä täyttämään uhkasakkolain edellyttämää asianomaisen kuulemista ennen hallintopakon asettamista.

Alus on huonokuntoinen. Saimaan vedenpinta on alhaalla, ja lotja on pohjakosketuksessa.

Välitöntä uppoamisriskiä ei uskota olevan. Hämäläisen mukaan betoniponttoonisen rakenteen ansiosta lotja saattaisi kestää jäissä talven yli.

— Omistajan mukaan esimerkiksi öljyt on aluksesta poistettu. Myös pelastuslaitoksen edustaja on käynyt arvioimassa tilanteen.

Kuitenkin jätelain nojalla kunta haluaa siirron tapahtuvan ennen Saimaan jäätymistä.

Perusteissa lautakunta toteaa sillan alle hylätyn lotjan aiheuttavan loma-asunto- ja asuntoalueeksi kaavoitetulla ranta-alueella epäsiisteyttä, maiseman rumentumista ja viihtyisyyden vähentymistä.

Sillan alta kulkee myös vilkasliikenteinen veneilyreitti, ja sillan toisessa päässä on veneenlaskupaikka ja venelaituri. Alueella on kaavamerkintä maisemallisesti arvokkaasta alueesta.