Taloyhtiöt vasta miettivät sähköautojen latausta — Latauspistoketta ei saa tökätä mihin tahansa töpseliin Täyssähkö- ja lataushybridien lataaminen asuntoyhtiön autopaikoilla on uusi asia. Kysyntää on vielä vähän, mutta Motivan mukaan muutaman vuoden kuluessa ajoakkujen lataus on arkea taloyhtiön parkkipaikalla. Ennakkovalmistelulla vältetään riidat. Risto Hämäläinen Mikkeliläinen asunto-osakeyhtiö varautuu latausjärjestelmän hankintoihin. — Lataus rakennetaan aikanaan autopaikkojen lämmitystolppien yhteyteen. Näistä tolpista latausta ei tehdä, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Häkkinen.



Kerrostalo- ja rivitaloyhtiöt eivät liiemmin ole vielä pohtineet täyssähköautojen ja lataushybridien lataamista yhtiön autopaikoilla, mutta jos yksikin yhtiön osakas ryhtyy peräämään talon pihalle latauspistettä, asunto-osakeyhtiön pitää ottaa kantaa asiaan.



Motivan johtava asiantuntija Vesa Peltola sanoo, että toistaiseksi asuntoyhtiöiden toimet autolatauksen järjestämiseksi ovat varsin alkutekijöissään.

Mahdoton kiire toisaalta ei ole, sillä autokannasta vasta pieni osa on lataushybridejä tai e-autoja. Tähän saakka lataustarpeet on kyetty hoitamaan tapauskohtaisesti.

— Kuitenkin jo muutaman vuoden kuluttua, ehkä viiden vuoden sisällä, yhtiöillä pitää olla näkemys siitä, miten toimitaan, sanoo Peltola.

Peltola kiertää Suomea puhumassa yksityistalouksien autosähkölatauksesta.

Etelä-Savon kaltaisessa maakunnassa asia on uusi, sillä esimerkiksi täyssähköautoja on maakunnassa rekisteröity vain runsas tusina.



Ydinkysymys on kuitenkin se, että asunto-osakeyhtiössä asuva lataushybridin tai täyssähköauton ostaja ei ilman muuta tai omin päin saa autoaan ladattua yhtiön autopaikoilla.

Parkkiruudun lämmitystolppa ei välttämättä edes sovellu lataukseen tai on ainakin hidas, ja usein myös yhtiön sähköverkon kunto estää latauksen.

— Mihin tahansa kotisähköpistokkeeseen akkulatausjohtoa ei saa tökätä. Jos verkon kunto ei salli sisätilalämmitintä, ei se kestä ajoakkujen lataustakaan.



Selvitä kysyntä ja sähköverkon kunto



Jos latauksesta syntyy yhtiössä keskustelua, alkajaisiksi yhtiön kannattaa tehdä kartoitus siitä, mikä on ylipäätään lataamisen tarve.

— Taloyhtiön on otettava tilanne haltuun alusta saakka. Tämä koskee sekä yhtiön hallinnassa olevia autopaikkoja että autopaikkaosakkeita.



Yhtiön on myös syytä teettää ulkopuolisella ammattilaisella selvitys yhtiön sähköverkon kunnosta.

— Yhtiön hallitus vie koko paketin yhtiökokoukseen. Olennaista on osakkaiden tasapuolinen kohtelu. Riitaa tulee helposti ainakin kustannuksista.

Periaate on, että käyttäjä maksaa itse. Vesa Peltola



Peltolan mukaan osakkaat sopivat menettelystä yhdessä. Laiteasennukset voi tehdä yhtiö, jolloin kaikki maksavat, tai latauksen haluavat, jolloin kulut jaetaan lataajien kesken.

— Sähköenergian kulutuksessa periaate on, että käyttäjä maksaa itse. Silloin kukaan ei voi väittää, että joku ajaa toisten kustannuksella. Autokohtainen kulutusmittari on helppo järjestää.



Asunto-osakeyhtiön kannattaa olla liikkeellä etupainotteisesti, sillä valmistelu ja päätöksenteko vievät oman aikansa.

— Autolatauksen järjestäminen saattaa edellyttää esimerkiksi pihan autopaikkojen sähköjärjestelmän uutta kaapelointia. Kiinteistöjen sähköverkot ovat varsin vaihtelevassa kunnossa.



Uusrakentamisessa Peltolan mukaan suunnittelijat ja rakentajat eivät ole ottaneet autolatausta useinkaan huomioon, sillä investointi tietää kustannuksia.

— Tietoa latauksesta on tarjolla kohtalaisen hyvin. Myös laiteteknisten hankintojen kulut ovat tiedossa.



Asunto-osakeyhtiö päätti varautua ennakolta



Asunto-osakeyhtiö Porrassalmenkatu 7:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Häkkinen esittelee kerrostaloyhtiönsä autopihaa.



Yhtiö valmistelee kiinteistönsä saneeraussuunnitelmaa, jossa yksi osa on valaistuksen uusiminen. Samalla yhtiö varautuu siihen, että autopaikoille tulee joskus järjestää sähköautojen ajoakkujen latausmahdollisuus.

— Vielä ei ole kukaan osakkaista edes kysynyt asiaa, mutta nyt, kun kiinteistön sähköverkkoa uusitaan, rakennetaan valmius autolataukseen, sanoo Häkkinen.



Toistaiseksi yhtiö ei tee muuta kuin asentaa autopihan parillekymmenelle autopaikalle riittävän tehokkaan kaapeloinnin.



— Latauksen laitetekniikka tehdään sitten joskus tulevaisuudessa kysynnän mukaan ja päätetään se, miten kustannukset jaetaan, tuumii Häkkinen.Yhtiö ei ole vielä laskenut kaapeloinnin kustannuksia.

— Arvelisin, että tuollainen kaivuu- ja kaapelointi ei paljon maksaa ja se myös kannattaa tehdä juuri nyt.

Risto Hämäläinen Täyssähkö- ja lataushybridien latauspisteitä on vähän kerros- ja rivitaloissa. Kaupallisessa käytössä olevia latauspaikkoja on muun muassa liikenneasemilla. Tämä latauspaikka on Mikkelin Pitkäjärven ABC-liikenneasemalla.

Häkkinen on tarkkaillut täyssähköautojen ja lataushybridien keskustelua muutenkin, sillä on Etelä-Savon ely-keskuksen ylijohtaja.

— Etelä-Savon kaltaisessa pitkien etäisyyksien maakunnassa ajetaan polttomoottoreilla vielä pitkään. Jokin välivaihe on biopolttoaineiden yleistyminen, mutta kyllä varmaan tulevaisuus on sähköautoissa.

Ammatti-isännöitsijät ovat keskuudessa pohtineet latausta. Isännöitsijä Petri Juutinen mikkeliläisestä Kiinteistöpysäkki Oy:stä sanoo, että koko asia ei ole vielä oikein ajankohtainen.

— Se saattaa kuitenkin ryöpsähtää eteen. Latauskysymykseen pitää kuitenkin suhtautua avoimesti.

— Keskeisessä asemassa on asunto-osakeyhtiö. Yhtiö päättää toimista, muistuttaa Juutinen.



Motiva teki oppaan

Vuodenvaihteen tilaston mukaan liikennekäytössä on täyssähköautoja 1 449. Etelä-Savossa näitä autoja on 14. Ladattavia hybridejä on noin 5 730.



Jos asunto-osakeyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa ja sähköverkon kapasiteetti riittää, latauspisteiden hankinnasta voidaan päättää yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä.



Motivan mukaan latauspisteen rakentaminen maksaa 1 000—3 000 euroa.



Asuntoyhtiön on mahdollista saada Asuntorahaston tukea niihin sähköverkon muutoksiin, jotka johtuvat autojen latauksesta. Menettelytapaa valmistellaan parhaillaan. Haku on mahdollisesti elokuussa.

Tietoa sähköauton latausjärjestelmän hankinnasta löytyy netistä. Motiva on koonnut Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon -nimisen julkaisun.