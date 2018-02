Ulkona paukkuu pakkanen, mutta lautakunta päätti jo Mikkelin ensi kesän uimarannoista — Hirvijärven ranta suljetaan, Rantakylän Kihli säilyy Eilen päätettiin vanhan Mikkelin alueen ulkopuolella sijaitsevien uimarantojen kunnossapidosta. Taru Hokkanen Urpolan uimaranta on yksi liikuntapalveluiden vanhan Mikkelin alueella ylläpitämästä yhdeksästä rannasta. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue ylläpitää uimarantoja kantakaupungin ulkopuolella. Niitä on ensi kesänä 20.

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kahden uimarannan ylläpidon lopettamista maanantaina.

Korpijärvellä Vanhamäentie 165:ssa sijaitsevan Hirvijärven rannan sulkemisen lautakunta hyväksyi, mutta Rantakylän Kihli säilyi ylläpidettävien listalla äänin 10—2.

Perusteluina Hirvijärven sulkemiselle on uimarannan vähäinen käyttö. Uintialueelle on kasvanut heinikkoa, jota pidetään merkkinä käytön vähäisyydestä.

Uimarannan varustukseen kuuluvat pukukopit, käymälä sekä pelastusrengas poistetaan. Rantaa voi edelleen käyttää uimiseen, mutta sillä ei tehdä virallisen uimarannan vaatimia ylläpitotöitä.

Kihlin uimarantaa Rantakylän Orijärvellä oli myös esitetty poistettavaksi. Ylläpidon lopettamista perusteltiin pukukopin huonolla kunnolla ja sillä, että vain 700 metrin päässä sijaitsee EU-tasoinen uimaranta.

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue arvioi Kihlin uimarannan ylläpitämisen edellyttävän 15 000 —20 000 euron uudistamistöitä. Pukukoppi on uusimisen tarpeessa ja rannalle on rakennettava käymälä. Myös opastus ja pelastustie on järjestettävä uudelleen.

Uimarantoja ylläpitää kaksi eri tahoa

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue on ylläpitänyt vanhan Mikkelin alueen ulkopuolella sijaitsevia uimarantoja vuodesta 2001.

Eilisen päätöksen jälkeen sen ylläpitämiä uimarantoja on 20. Näistä uimarannoista Orijärven uimaranta on niin sanottu EU-uimaranta, mikä tarkoittaa sitä, että siellä odotetaan käyvän uimakauden aikana vähintään sata uimaria päivässä. Muut uimarannat ovat pieniä yleisiä uimarantoja.

Voit katsoa kaikki nämä uimarannat tästä. Kartalla näet ne tässä.

Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut ylläpitää vanhan Mikkelin alueen yhdeksää uimarantaa. Ne ovat Kaihunlahti, Laajalampi, Launiala, Nieluslampi, Pankalampi, Pitkäjärvi, Suojalampi, Tuppurala ja Urpolanlampi.