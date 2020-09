Mikkelin metsistä 158 hehtaaria suojeluun – Virkistyskäyttö jatkuu kaikilla alueilla

Ely-keskus ja Mikkelin kaupunki ovat sopineet neljän uuden luonnonsuojelualueen perustamisesta kaupungin maille, tiedottaa ely-keskus. Lisäksi yksi kaupungin metsätila on myyty valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin.

Kohteet on aiemmin teetetyssä selvityksessä todettu sopiviksi monimuotoisuutta ajavaan METSO-ohjelmaan. Alueiden pinta-ala on yhteensä 158 hehtaaria, mistä 128 hehtaaria on kaupungin luonnonsuojelualueita ja 30 hehtaaria liitettiin valtion suojelumaihin.

Kohteet:

Metsä-Sairila, Säynätin luonnonsuojelualue, 66,1 ha

Haukkaniemi, Säynätsaaren luonnonsuojelualue, 16,9 ha

Anttola, Koiravuori-Salmenlammet luonnonsuojelualue, 36,6 ha

Paasola, Paasolan luonnonsuojelualue, 8,4 ha

Säynätin alue tuli ohjelmaan selvityksen ulkopuolelta. Siellä on monimuotoisuudelle merkittäviä pienialaisia soita, vesistöjen lähimetsiä, metsäisiä kallioita, jyrkänteitä ja louhikoita. Puusto on pääosin kuusivaltaista varttunutta ja vanhaa metsää, mutta alueiden yhtenäisyyden vuoksi kohteisiin sisältyy myös nuorempia puustoja.

Valtion omistukseen siirtyi kiinteistö Neitvuoren pohjoispuolelta. Kiinteistö on pitkä ja kapea ja ulottuu Neitvuorelta Sulamajärven rantaan saakka. Alueella kulkee osa Hiidenkierroksen retkeilypolkua.

Retkeilypolku vie Neitvuorelta Sulamajärven rantaan kodalle. Kota on Paasolan tilalla ja kodan lähimetsät siis suojellaan.

Neitvuoren alueella on nyt noin 140 hehtaaria valtion luonnonsuojelualueita ja noin 37 hehtaaria yksityisiä luonnonsuojelualueita.

Kaikilla kohteilla on virkistyskäyttöä. Se saa jatkua ja virkistyskäytön kehittäminen otetaan suojelussa huomioon. Polkuja, reittejä ja palvelurakenteita saa kunnostaa ja ylläpitää, ja Säynätissä on varaus myös uudelle polulle ja laavulle.