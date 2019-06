Pieksämäen johtavat virat hallituskäsittelyyn — Perusturvajohtajaksi esitetään Paula Tiihosta

Pieksämäen perusturvajohtajan virkaan on vahvasti nousemassa yhteiskuntatieteiden maisteri Paula Tiihonen. Tiihosen valinta on asian valmistelijan vs. kaupunginjohtajan Ulla Nykäsen esitys kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi tiistaina ylimääräisessä kokouksessaan.

Tiihosen kieltäytymisen varalle Nykänen esittää yhteiskuntatieteiden maisteri Timo Turusen valitsemista.

Perusturvajohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 17 hakemusta. Hakijoista viisi pääsi haastatteluvaiheeseen.

Kaupunginhallituksen käsiteltävänä tiistain kokouksessa on myös kaupunginjohtajan valinta.

Johtajiksi ehdolla ovat Pieksämäen vs. kaupunginjohtaja Ulla Nykänen, Rautalammin kunnanjohtaja Anu Sepponen ja kangasniemeläinen ministerin erityisavustaja Kari Synberg (sin.).