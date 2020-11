Pieksämäen kaupungin opetusjohtajan virka kiinnosti yhteensä 18 hakijaa. Heistä seitsemän kutsutaan haastatteluun. Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti kutsua haastateltaviksi Jussi Kainulaisen, Janne Karttusen, Jukka Keiturin, Merja Lainisen, Silja Silvennoisen, Pertti Terhon ja Merja Ylösen.

Heistä Karttusen viimeisin työnantaja on Tuusniemen kunta, jossa hän on toiminut sivistystoimenjohtajana. Keituri on Pieksämäen opetusjohtajan viransijainen, Laininen toimii Paloahon koulun rehtorina Kuopiossa. Silvennoinen on Kangasalan lukion rehtori, Terho Hankasalmen lukion ja Kuuhankaveden koulun rehtori, Ylönen Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö.

Kaupunginhallitus nosti Jussi Kainulaisen haastateltavien joukkoon esityslistan ulkopuolelta. Kainulainen työskentelee opetusministeriön alaisessa hanketehtävässä Kuala Lumpurissa Malesiassa.

Vastaus lausuntopyyntöön

Pieksämäen kaupunginhallitus päätti myös antaa Itä-Suomen aluehallintoviraston pyytämän lausunnon Kontiopuiston päiväkodin sisäilmaongelmiin liittyen. Lausunnossa todetaan teknisen toimen menettelyn olleen sisäilmaongelman hoitamisessa kaikin puolin asianmukaista. Lausunto liittyy aluehallintovirastolle asiasta noin vuosi sitten jätettyyn kanteluun.

Kaupunginhallitus vahvisti myös Etelä-Savon koulutuksen vuokran lukion tilojen käytöstä Etelä-Savon ammattiopiston hyvinvointi- ja palvelualojen koulutuksessa. Keskuskatu 32:n peruskorjattujen tilojen neliövuokra nousi noin 50 senttiä alustavasta summasta ja on 10,18 euroa per neliö kuukaudessa. Vuokran perustana ovat tilojen peruskorjauksen lopulliset nettokustannukset.