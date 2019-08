Pieksämäellä löytynyt kaksi kranaattia — Poliisi keskeytti maansiirtotyöt Huvilakadulla

Pieksämäen Huvilakadulla on kaupungin maansiirtotöiden yhteydessä löytynyt kaksi heittimen kranaattia.

Löydöksen takia poliisi on keskeyttänyt maansiirtotyöt ja pyytänyt puolustusvoimilta virka-apua.

Löytyneet kranaatit on poliisin mukaan raivattu, mutta alueen tarkastuksia jatketaan perjantaihin asti. Tarkastettava alue on merkitty ja siellä liikkuminen on poliisilain perusteella kielletty.

Puolustusvoimien tarkastustoiminnasta ei aiheudu vaaraa sivullisille, mutta turhaa liikkumista alueella pyydetään välttämään.